atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 04:44

Published 25 октября, 04:44

Modified 25 октября, 04:46

Updated 25 октября, 04:46

Женщина хотела остаться в Новосибирске

Жительница Алтая фиктивно хотела прописаться в Новосибирске ради поликлиники

25 октября 2024, 04:44
Фото: 1MI
Женщина хотела остаться в Новосибирске
В Новосибирске фиктивно решилась прописать жительница другого региона, подробности сообщили в прокуратуре.

Женщина приехала в столицу Сибири вместе с мужем. Тут супруги решили остаться жить. Вместе они сняли квартиру. Спустя время пара развелась.

Тогда уроженка Алтайского края осмелилась нарушить закон. Она решила незаконно прописаться, купив поддельные документы. Регистрация стоила ей пять тысяч рублей. С пакетом документов она пришла в МФЦ, отдала их и вернулась домой, ждать решения.

Ей позвонили не из МФЦ, а из полиции. Гражданку пригласили на допрос. Там ей рассказали, что факт нелегальной прописки был вычислен. Женщина признала свою вину и отметила, что сделала это ради посещения поликлиники.

У нее не было судимостей, характеристики у нее положительные. В итоге суд ограничил ей свободу по месту реальной прописки. Она вернулась в родные края и устроилась там на работу.

Житель Новосибирской области незаконно прописал в квартире десятки мигрантов
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Новосибирска просят защитить их от соседей-маргиналовЦыгане развернули нелегальную торговлю барахлом на Хилке в НовосибирскеИз Новосибирска выдворят сотрудника маркетплейса из Кубы
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Суд#Полиция#Закон#Алтайский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика