Жительница Алтая фиктивно хотела прописаться в Новосибирске ради поликлиники

Posted 25 октября, 04:44
Published 25 октября, 04:44
Modified 25 октября, 04:46
Updated 25 октября, 04:46
Женщина приехала в столицу Сибири вместе с мужем. Тут супруги решили остаться жить. Вместе они сняли квартиру. Спустя время пара развелась.
Тогда уроженка Алтайского края осмелилась нарушить закон. Она решила незаконно прописаться, купив поддельные документы. Регистрация стоила ей пять тысяч рублей. С пакетом документов она пришла в МФЦ, отдала их и вернулась домой, ждать решения.
Ей позвонили не из МФЦ, а из полиции. Гражданку пригласили на допрос. Там ей рассказали, что факт нелегальной прописки был вычислен. Женщина признала свою вину и отметила, что сделала это ради посещения поликлиники.
У нее не было судимостей, характеристики у нее положительные. В итоге суд ограничил ей свободу по месту реальной прописки. Она вернулась в родные края и устроилась там на работу.