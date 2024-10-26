Адвокат Павла Прилучного опроверг слухи об алиментах от двух женщин

Posted 26 октября, 06:34
Published 26 октября, 06:34
Modified 26 октября, 07:37
Updated 26 октября, 07:37
Недавно в СМИ появилась информация о том, что жена Павла Прилучного подала иск об алиментах на их общего сына Микаэля, а также это сделала мать, но на свое содержание. Это позволило бы уменьшить алименты на его первых двух детей от Агаты Муцениеце.
Однако юрист объяснил, что информация от неофициальных источников — ложная. Жена новосибирца не подавала на него алименты, как и мать. Кроме того, защитник сказал, что Прилучный не уклоняется от выплаты алиментов на Тимофея и Мию, как это часто афишируют в новостях.
Недавно Агата показала трогательное видео с сыном Тимофеем, которого она не видела с лета. Сейчас мальчик живет у отца, хоть суд и определил местожительство детей — с Муцениеце.