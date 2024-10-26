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Posted 26 октября, 06:34

Published 26 октября, 06:34

Modified 26 октября, 07:37

Updated 26 октября, 07:37

Прилучный в одиночку воспитывает старшего сына

Адвокат Павла Прилучного опроверг слухи об алиментах от двух женщин

26 октября 2024, 06:34
Фото: соцсети
Прилучный в одиночку воспитывает старшего сына

Адвокат новосибирского актера Прилучного опроверг слухи об алиментах от жены

Новосибирский актер не будет платить алименты своего младшему сыну и матери, заявляет защитник Павла Прилучного

Недавно в СМИ появилась информация о том, что жена Павла Прилучного подала иск об алиментах на их общего сына Микаэля, а также это сделала мать, но на свое содержание. Это позволило бы уменьшить алименты на его первых двух детей от Агаты Муцениеце.

Однако юрист объяснил, что информация от неофициальных источников — ложная. Жена новосибирца не подавала на него алименты, как и мать. Кроме того, защитник сказал, что Прилучный не уклоняется от выплаты алиментов на Тимофея и Мию, как это часто афишируют в новостях.

Недавно Агата показала трогательное видео с сыном Тимофеем, которого она не видела с лета. Сейчас мальчик живет у отца, хоть суд и определил местожительство детей — с Муцениеце.

Еще две женщины потребовали алименты с актера Павла Прилучного
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Алименты#Актер#Павел Прилучный
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