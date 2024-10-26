Адвокат Павла Прилучного опроверг слухи об алиментах от двух женщин

Недавно в СМИ появилась информация о том, что жена Павла Прилучного подала иск об алиментах на их общего сына Микаэля, а также это сделала мать, но на свое содержание. Это позволило бы уменьшить алименты на его первых двух детей от Агаты Муцениеце.