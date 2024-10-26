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Posted 26 октября, 10:16

Published 26 октября, 10:16

Modified 26 октября, 11:18

Updated 26 октября, 11:18

Пострадавших нет

Барак сгорел в Новосибирске — что известно о пожаре

26 октября 2024, 10:16
Фото: МЧС
Пострадавших нет
В Новосибирске сгорел барак, о чем сообщили в МЧС.

Инцидент произошел днем 26 октября в Ленинском районе. По неизвестной причине там загорелся барак. Случилось это на улице Степная.

В двухэтажном здании никто уже не жил, так как его расселили. Площадь возгорания — 180 квадратов. Во время полыхания огня частично обвалился второй этаж.

Пожарные справились с огнем. Дом потушили в пределах одного часа. Причины случившегося выяснят дознаватели.

Молодая девушка спасла всех жителей другого горящего дома. Благодаря ей, спасены человеческие жизни.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Пожар#МЧС#Огонь#Деревянный барак
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