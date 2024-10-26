Барак сгорел в Новосибирске — что известно о пожаре

Posted 26 октября, 10:16
Published 26 октября, 10:16
Modified 26 октября, 11:18
Updated 26 октября, 11:18
Инцидент произошел днем 26 октября в Ленинском районе. По неизвестной причине там загорелся барак. Случилось это на улице Степная.
В двухэтажном здании никто уже не жил, так как его расселили. Площадь возгорания — 180 квадратов. Во время полыхания огня частично обвалился второй этаж.
Пожарные справились с огнем. Дом потушили в пределах одного часа. Причины случившегося выяснят дознаватели.
Молодая девушка спасла всех жителей другого горящего дома. Благодаря ей, спасены человеческие жизни.