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Posted 26 октября, 04:16

Published 26 октября, 04:16

Modified 26 октября, 04:18

Updated 26 октября, 04:18

Кто станет главой филармонии

Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова может возглавить филармонию

26 октября 2024, 04:16
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Кто станет главой филармонии
Стало известно, кто может возглавить Новосибирскую филармонию, о чем сообщают источники.

Руководить филармонией может Анна Терешкова. Более десяти лет она трудилась в мэрии, возглавляя департамент культуры, также она занимала должность вице-мэра.

После выборов нового мэра города Максима Кудрявцева, команда бывшего главы города Анатолия Локтя, постепенно покинула кабинеты. В числе уволенных была и Анна Терешкова.

Чиновница долгое время не информировала публику, куда ушла работать после увольнения. В конце октября стало известно, что Терешкова может возглавить филармонию. Официально это не подтверждено. Станет ли Анна руководительницей культурного учреждения, покажет время.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мэрия#Назначение#Анна Терешкова#Увольнение#Филармония
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