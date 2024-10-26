Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова может возглавить филармонию

Posted 26 октября, 04:16
Published 26 октября, 04:16
Modified 26 октября, 04:18
Updated 26 октября, 04:18
Руководить филармонией может Анна Терешкова. Более десяти лет она трудилась в мэрии, возглавляя департамент культуры, также она занимала должность вице-мэра.
После выборов нового мэра города Максима Кудрявцева, команда бывшего главы города Анатолия Локтя, постепенно покинула кабинеты. В числе уволенных была и Анна Терешкова.
Чиновница долгое время не информировала публику, куда ушла работать после увольнения. В конце октября стало известно, что Терешкова может возглавить филармонию. Официально это не подтверждено. Станет ли Анна руководительницей культурного учреждения, покажет время.