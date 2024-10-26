Когда устанавливался снежный покров в Новосибирске в предыдущие годы

Так, за последние 7 лет самый ранний за последние годы снег выпал 31 октября 2018 года, но уже через два года, в 2020 году, устойчивый покров установился лишь к 12 ноября. В 2022 году дата первой стабильно снежной погоды и вовсе побила все рекорды, переместившись на 8 декабря — рекордно поздний срок. В 2023 году устойчивый снег появился 26 ноября, и эта тенденция к смещению снежного покрова на более поздний период, как показывают данные, может стать устойчивой.