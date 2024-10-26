Когда устанавливался снежный покров в Новосибирске в предыдущие годы

Posted 25 октября, 21:32
Published 25 октября, 21:32
Modified 25 октября, 21:32
Updated 25 октября, 21:32
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, предсказать, когда снег окончательно ляжет в Новосибирске, предсказать сложно. Несмотря на разговоры о глобальном потеплении, обильные снегопады начинались как в октябре, так и в декабре.
Так, за последние 7 лет самый ранний за последние годы снег выпал 31 октября 2018 года, но уже через два года, в 2020 году, устойчивый покров установился лишь к 12 ноября. В 2022 году дата первой стабильно снежной погоды и вовсе побила все рекорды, переместившись на 8 декабря — рекордно поздний срок. В 2023 году устойчивый снег появился 26 ноября, и эта тенденция к смещению снежного покрова на более поздний период, как показывают данные, может стать устойчивой.
Интересно, что в 1980 году Новосибирск встречал ноябрь еще с плюсовыми температурами, однако уже 2 ноября температура резко ушла в минус, и город начали засыпать снегопады. В 1990 году, хотя ноябрь начался с минусовых температур, снежный покров задержался до 7 ноября, а в 2000 году снег лёг уже к 1 ноября, когда температура держалась на уровне -6 градусов и ниже, о чем свидетельствуют данные сервиса «Архив погоды».
Таким образом, в прошлом устойчивый снежный покров формировался в начале ноября, а к середине месяца снег был уже привычной частью осеннего пейзажа. Сейчас же погода диктует иные условия, и прогнозы синоптиков на ноябрь 2024 года лишь подтверждают тренд на задержку холодов и поздние снегопады.
Синоптики предполагают, что в этом году октябрь не принесет снегопадов, и даже в ноябре вероятность устойчивого снежного покрова невысока. По данным Gismeteo, с 28 по 30 октября ожидается мокрый снег, но при температуре +5…+6 градусов днём и +1…+3 ночью он сразу же растает. Дальнейшие осадки тоже не сформируют устойчивого покрова, поскольку до середины ноября прогнозируются плюсовые температуры. Серьёзное похолодание начнётся только после 11 ноября, но до конца месяца снегопады будут редкими.
«Яндекс.Погода» подтверждает, что до конца октября температура будет держаться на уровне +1…+6 градусов, и также предсказывает вероятность мокрого снега, но при таких условиях снежный покров маловероятен. Более того, плюсовые температуры могут задержаться до конца ноября, и снегопадов, как показывают прогнозы, до конца месяца не ожидается.
Учитывая, что тенденция к позднему установлению снежного покрова стала заметна за последние годы, исследователи связывают это с глобальным изменением климата. Теплые осенние месяцы и задержка холодов становятся все более обычным явлением, а зимняя погода с приходом минусовых температур и снега отодвигается ближе к концу ноября или даже к началу декабря.
Для новосибирцев это значит более долгую осень и сокращение зимнего сезона, а для природы региона — существенные перемены в экосистеме.