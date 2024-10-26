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Posted 26 октября, 07:31

Published 26 октября, 07:31

Modified 26 октября, 07:34

Updated 26 октября, 07:34

Необычный павильон был построен в 80-е годы

Мозаичную остановку на новосибирской Расточке сохранят и реставрируют

26 октября 2024, 07:31
Фото: коллаж из фото Полины Жиголкиной
Необычный павильон был построен в 80-е годы
В строении 80-х годов увидели признаки объекта культурного наследия, следует из сообщения муниципальных дорожников.

Мозаичный павильон остановки общественного транспорта «Строительная» в Кировском районе Новосибирска обладает признаками объекта культурного наследия. Поэтому первоначальные планы по сносу постройки в рамках масштабной реконструкции улицы Мира изменены, павильон будет отреставрирован и его планируется использовать по первоначальному назначению, говорится в сообщении муниципального учреждения «Управление дорожного строительства».

На каком основании дорожники сделали вывод о таком статусе павильона, неизвестно. Такие решения принимает Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (ГИООКН).

Заявка на обследование павильона экспертами для определения его культурной и исторической ценности действительно была подана в ведомство в сентябре группой энтузиастов. Однако от получения такой бумаги до выдачи заключения проходит, как минимум, несколько месяцев. Никаких официальных сообщений о судьбе мозаичной остановки ГИООКН не публиковала.

Мозаичный павильон на улице Мира — одна из трех сохранившихся в Новосибирске подобных конструкций.

Ранее мы рассказывали о том, что активисты просят придать статус объекта культурного наследия учебному корпусу физматшколы НГУ, на месте которого университет планирует построить новое общежитие.

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#Новосибирск#Культурное наследие#Снос#Остановка#Мозаика
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