Мозаичную остановку на новосибирской Расточке сохранят и реставрируют

Posted 26 октября, 07:31
Published 26 октября, 07:31
Modified 26 октября, 07:34
Updated 26 октября, 07:34
Мозаичный павильон остановки общественного транспорта «Строительная» в Кировском районе Новосибирска обладает признаками объекта культурного наследия. Поэтому первоначальные планы по сносу постройки в рамках масштабной реконструкции улицы Мира изменены, павильон будет отреставрирован и его планируется использовать по первоначальному назначению, говорится в сообщении муниципального учреждения «Управление дорожного строительства».
На каком основании дорожники сделали вывод о таком статусе павильона, неизвестно. Такие решения принимает Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (ГИООКН).
Заявка на обследование павильона экспертами для определения его культурной и исторической ценности действительно была подана в ведомство в сентябре группой энтузиастов. Однако от получения такой бумаги до выдачи заключения проходит, как минимум, несколько месяцев. Никаких официальных сообщений о судьбе мозаичной остановки ГИООКН не публиковала.
Мозаичный павильон на улице Мира — одна из трех сохранившихся в Новосибирске подобных конструкций.
Ранее мы рассказывали о том, что активисты просят придать статус объекта культурного наследия учебному корпусу физматшколы НГУ, на месте которого университет планирует построить новое общежитие.