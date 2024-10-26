Мозаичную остановку на новосибирской Расточке сохранят и реставрируют

Заявка на обследование павильона экспертами для определения его культурной и исторической ценности действительно была подана в ведомство в сентябре группой энтузиастов. Однако от получения такой бумаги до выдачи заключения проходит, как минимум, несколько месяцев. Никаких официальных сообщений о судьбе мозаичной остановки ГИООКН не публиковала.