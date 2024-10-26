Новые законы изменят жизнь россиян с ноября 2024 года

Posted 26 октября, 08:42
Published 26 октября, 08:42
Modified 26 октября, 09:56
Updated 26 октября, 09:56
В ноябре в России вступают в силу ряд законов. С 7 числа ужесточат правила въезда для иностранцев, а с 21 ноября нельзя будет получить гражданство без присяги.
Также утвердят закон, который предусматривает учет блогеров с числом подписчиков более 10 тысяч человек. Это позволит контролировать информацию, которую они распространяют через социальные сети или мессенджеры.
Власти будут прекращать полномочия граждан, занимающих должности в государственных структурах и признанных иноагентами.
Также региональные органы власти смогут разрабатывать собственные планы по тушению лесных пожаров и предотвращению чрезвычайных ситуаций. А для борьбы с нарушениями на охраняемых природных территориях будет организовываться регулярные проверки.