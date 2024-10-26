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Posted 26 октября, 08:42

Published 26 октября, 08:42

Modified 26 октября, 09:56

Updated 26 октября, 09:56

Какие законы начнут работать

Новые законы изменят жизнь россиян с ноября 2024 года

26 октября 2024, 08:42
Фото: Изображение Midjourney
Какие законы начнут работать

Жителям Новосибирска рассказали, какие законы вступят в силу с ноября 2024

В России вступают в силу новые законы, о чем рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В ноябре в России вступают в силу ряд законов. С 7 числа ужесточат правила въезда для иностранцев, а с 21 ноября нельзя будет получить гражданство без присяги.

Также утвердят закон, который предусматривает учет блогеров с числом подписчиков более 10 тысяч человек. Это позволит контролировать информацию, которую они распространяют через социальные сети или мессенджеры.

Власти будут прекращать полномочия граждан, занимающих должности в государственных структурах и признанных иноагентами.

Также региональные органы власти смогут разрабатывать собственные планы по тушению лесных пожаров и предотвращению чрезвычайных ситуаций. А для борьбы с нарушениями на охраняемых природных территориях будет организовываться регулярные проверки.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Закон
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