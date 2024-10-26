Параскева Пятница 27 октября — что можно и нельзя делать в этот день

Posted 26 октября, 12:13
Published 26 октября, 12:13
Modified 26 октября, 12:13
Updated 26 октября, 12:13
Этот день обладает глубокими культурными и религиозными корнями и связан с важными запретами и приметами для женщин. Узнаем, почему женщины на Параскеву не могут выполнять домашние дела и как в старину воспринимали этот день.
Имя Параскева переводится с греческого как «пятница», а сама святая Параскева Пятница считается одной из самых почитаемых православных святых. По легенде, Параскева Иконийская (ок. III века) родилась в знатной римской семье, родители которой приверженно следовали христианской вере. Они назвали дочь Параскевой в честь Страстной Пятницы, дня страданий Иисуса Христа.
Святая Параскева стала символом христианской стойкости и преданности вере, пройдя через многие испытания и пытки за свою приверженность христианству. Она проповедовала среди язычников и приняла мученическую смерть, но оставила глубокий след в религиозной культуре.
В русской традиции святая Параскева — заступница женщин, помощница в домашних делах, защитница брака и семейного счастья. Она получила прозвище Грязниха, так как день ее памяти часто совпадал с грязной осенней погодой, периодом распутицы и дождей, когда дороги становились непроходимыми. В народных представлениях Параскева переняла черты и функции древнеславянской богини Мокоши, покровительницы плодородия и домашнего очага. Этот день стал временем, когда женщины просили святую о здоровье, защите детей и семейном благополучии.
На Параскеву Пятницу действуют строгие запреты для женщин:
В старину верили, что если кто-то ослушается и будет заниматься домашними делами, святую Параскеву пронзят иглы или прялки — поэтому женщины старались избегать любых подобных дел в этот день.
Среди разрешенных занятий на Параскеву выделяются те, которые касаются обработки льна, поскольку он считался святым растением. Женщины могли мять и трепать лен, готовить из него ткани, но работы с иглой или прялкой избегали.
Для девушек и женщин это день молитвы и просьб к святой. Незамужние девушки молились Параскеве о замужестве, а замужние женщины — о защите семьи и детях. Верующие приносили в храмы дары, в основном плоды — символы плодородия и процветания.
Старшие поколения придавали этому дню особое значение и наблюдали за погодными знаками, определяя по ним, что ждать от зимы и следующего урожайного сезона.
Также считалось, что если вороны громко каркают, то будет оттепель, а если в лесу иней, то овес в следующем году уродится.
Сегодня многие традиции, связанные с Параскевой Пятницей, забыты или выполняются в символическом ключе, однако православные верующие продолжают обращаться к святой в молитвах. День Параскевы — это время, когда можно задуматься о семье, близких и родных, проявить заботу и помолиться за здоровье и благополучие.
Хотя запрет на выполнение домашних дел уже не воспринимается столь строго, этот день напоминает женщинам о важности отдыха и заботы о себе, уважении к своей женственности и семейным ценностям.