Параскева Пятница 27 октября — что можно и нельзя делать в этот день

В русской традиции святая Параскева — заступница женщин, помощница в домашних делах, защитница брака и семейного счастья. Она получила прозвище Грязниха, так как день ее памяти часто совпадал с грязной осенней погодой, периодом распутицы и дождей, когда дороги становились непроходимыми. В народных представлениях Параскева переняла черты и функции древнеславянской богини Мокоши, покровительницы плодородия и домашнего очага. Этот день стал временем, когда женщины просили святую о здоровье, защите детей и семейном благополучии.