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Posted 26 октября, 12:13

Published 26 октября, 12:13

Modified 26 октября, 12:13

Updated 26 октября, 12:13

Параскева Пятница

Параскева Пятница 27 октября — что можно и нельзя делать в этот день

26 октября 2024, 12:13
Фото: Икона
Параскева Пятница

Новосибирцам напомнили о запретах на Параскеву Пятницу 27 октября

Каждый год 27 октября православные христиане отмечают день памяти святой Параскевы Пятницы, которая олицетворяет женственность, заботу о семье и покровительство бытовым делам.

Этот день обладает глубокими культурными и религиозными корнями и связан с важными запретами и приметами для женщин. Узнаем, почему женщины на Параскеву не могут выполнять домашние дела и как в старину воспринимали этот день.

Кто такая святая Параскева Пятница

Имя Параскева переводится с греческого как «пятница», а сама святая Параскева Пятница считается одной из самых почитаемых православных святых. По легенде, Параскева Иконийская (ок. III века) родилась в знатной римской семье, родители которой приверженно следовали христианской вере. Они назвали дочь Параскевой в честь Страстной Пятницы, дня страданий Иисуса Христа.

Святая Параскева стала символом христианской стойкости и преданности вере, пройдя через многие испытания и пытки за свою приверженность христианству. Она проповедовала среди язычников и приняла мученическую смерть, но оставила глубокий след в религиозной культуре.

Почему Параскева Пятница стала «женским» днем

В русской традиции святая Параскева — заступница женщин, помощница в домашних делах, защитница брака и семейного счастья. Она получила прозвище Грязниха, так как день ее памяти часто совпадал с грязной осенней погодой, периодом распутицы и дождей, когда дороги становились непроходимыми. В народных представлениях Параскева переняла черты и функции древнеславянской богини Мокоши, покровительницы плодородия и домашнего очага. Этот день стал временем, когда женщины просили святую о здоровье, защите детей и семейном благополучии.

Параскева ПятницаПараскева Пятница
Параскева Пятница. Фото: Икона

Приметы на Параскеву Пятницу

Что нельзя делать 27 октября

На Параскеву Пятницу действуют строгие запреты для женщин:

  1. Запрещено заниматься ручным трудом — шитьем, прядением, вязанием, стиркой и уборкой. Считалось, что работа может вызвать болезни или неудачи в семье.
  2. Беременным женщинам нельзя расчесывать волосы — нарушение запрета могло навлечь беду на будущего ребенка.
  3. Нельзя готовить пищу, делать заготовки и заниматься землей, так как считалось, что Параскева ходит по полям и защищает их от зла.
  4. Под запретом шумные праздники и веселье — нарушение покоя могло привлечь несчастья в будущем.

В старину верили, что если кто-то ослушается и будет заниматься домашними делами, святую Параскеву пронзят иглы или прялки — поэтому женщины старались избегать любых подобных дел в этот день.

Что можно делать 27 октября

Среди разрешенных занятий на Параскеву выделяются те, которые касаются обработки льна, поскольку он считался святым растением. Женщины могли мять и трепать лен, готовить из него ткани, но работы с иглой или прялкой избегали.

Для девушек и женщин это день молитвы и просьб к святой. Незамужние девушки молились Параскеве о замужестве, а замужние женщины — о защите семьи и детях. Верующие приносили в храмы дары, в основном плоды — символы плодородия и процветания.

Семейные традицииСемейные традиции
Семейные традиции. Фото: 1MI

Приметы на Параскеву Пятницу

Старшие поколения придавали этому дню особое значение и наблюдали за погодными знаками, определяя по ним, что ждать от зимы и следующего урожайного сезона.

  • Слякоть на дорогах предсказывала приход зимы через четыре недели.
  • Звездное небо в этот день обещало хороший урожай в следующем году.
  • Первые снегопады на Параскеву сулили ненастный май.
  • Много ягод на рябине — лето будет дождливым и богатым на урожай.

Также считалось, что если вороны громко каркают, то будет оттепель, а если в лесу иней, то овес в следующем году уродится.

Параскева Пятница в современном мире

Сегодня многие традиции, связанные с Параскевой Пятницей, забыты или выполняются в символическом ключе, однако православные верующие продолжают обращаться к святой в молитвах. День Параскевы — это время, когда можно задуматься о семье, близких и родных, проявить заботу и помолиться за здоровье и благополучие.

Хотя запрет на выполнение домашних дел уже не воспринимается столь строго, этот день напоминает женщинам о важности отдыха и заботы о себе, уважении к своей женственности и семейным ценностям.

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#Алина Гурицкая#Общество#Православие#Россия#Религия#Традиции#Приметы#Запреты#Христианство
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