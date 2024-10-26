Школьницы станцевали на памятнике жертвам войны в Новосибирске

Posted 26 октября, 09:31
Published 26 октября, 09:31
Modified 26 октября, 10:33
Updated 26 октября, 10:33
Произошло все в Кировском районе. На территории школы есть памятник жертвам фашистских концлагерей. На мемориал забрались две школьницы.
Девочки начали танцевать на нем. Это заметили прохожие. Подросткам сделали замечание и объяснили, что веселиться на памятнике запрещено.
По словам очевидцев, школьницы не осознавали всю значимость мемориала. Они пообещали так больше не делать.
Тем временем на Камчатке отравились более 40 детей. Все они ели блины. Изготавливали блюдо из новосибирских яиц.