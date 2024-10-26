Студенты из Нигерии, Конго и Египта встретились на фестивале в Новосибирске

В рамках «Разнотравья» проводится еще один фестиваль под названием «Африка — НСК», так как в Новосибирске учатся достаточное количество человек из Африки, пишет ЧС-ИНФО. Иностранцы говорят, что их удивляет снег и холод зимой. Ранее семья из Швеции переехала в Новосибирск и получила гражданство.