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Posted 26 октября, 12:15

Published 26 октября, 12:15

Modified 26 октября, 12:17

Updated 26 октября, 12:17

Студентам устроили праздник

Студенты из Нигерии, Конго и Египта встретились на фестивале в Новосибирске

26 октября 2024, 12:15
Фото: Тамара Разумная
Студентам устроили праздник
В Новосибирске встретились студенты из разных стран: рассказываем, как прошел фестиваль.

Фестиваль получил название «Разнотравье». На нем представляют межнациональную культуру. Там собрались более 400 участников — как студентов, так и педагогов различных университетов.

На праздник пришли студенты из Нигерии, Конго, Египта, Лаоса и других государств. На мероприятие нарядились в традиционные костюмы, а участники фестиваля с интересом рассматривали каждую деталь. Для всех прошел праздничный концерт.

В рамках «Разнотравья» проводится еще один фестиваль под названием «Африка — НСК», так как в Новосибирске учатся достаточное количество человек из Африки, пишет ЧС-ИНФО. Иностранцы говорят, что их удивляет снег и холод зимой. Ранее семья из Швеции переехала в Новосибирск и получила гражданство.

Фото: Тамара Разумная
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Фестиваль#Студенты#Концерт
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