Студенты из Нигерии, Конго и Египта встретились на фестивале в Новосибирске

Posted 26 октября, 12:15
Published 26 октября, 12:15
Modified 26 октября, 12:17
Updated 26 октября, 12:17
Фестиваль получил название «Разнотравье». На нем представляют межнациональную культуру. Там собрались более 400 участников — как студентов, так и педагогов различных университетов.
На праздник пришли студенты из Нигерии, Конго, Египта, Лаоса и других государств. На мероприятие нарядились в традиционные костюмы, а участники фестиваля с интересом рассматривали каждую деталь. Для всех прошел праздничный концерт.
В рамках «Разнотравья» проводится еще один фестиваль под названием «Африка — НСК», так как в Новосибирске учатся достаточное количество человек из Африки, пишет ЧС-ИНФО. Иностранцы говорят, что их удивляет снег и холод зимой. Ранее семья из Швеции переехала в Новосибирск и получила гражданство.