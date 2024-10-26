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Posted 26 октября, 03:55

Published 26 октября, 03:55

Modified 26 октября, 04:04

Updated 26 октября, 04:04

Здание построили незаконно

Суд решит судьбу «шарика» у театра «Глобус» в Новосибирске

26 октября 2024, 03:55
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Здание построили незаконно
Здание в виде шара хотят снести в Новосибирске, об этом свидетельствуют данные из картотеки суда.

Мэрия Новосибирска продолжает судиться с владельцем здания в виде «шарика» у театра «Глобус». Оно расположено в районе улицы Каменской, 1а. Принадлежит объект компании «Вита-К». Построили его в 2006 году.

Мэрия добивается в суде, чтобы «шарик» снесли, так как это нелегальная постройка. Судьба здания еще не решена. Споры о сносе начались этим летом. Снесут объект или нет, определит суд.

Также в Новосибирске снесли шашлычную, построенную недалеко от центра. Постройка была нелегальной.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мэрия#Снос#Демонтаж
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