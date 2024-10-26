Суд решит судьбу «шарика» у театра «Глобус» в Новосибирске

Posted 26 октября, 03:55
Published 26 октября, 03:55
Modified 26 октября, 04:04
Updated 26 октября, 04:04
Мэрия Новосибирска продолжает судиться с владельцем здания в виде «шарика» у театра «Глобус». Оно расположено в районе улицы Каменской, 1а. Принадлежит объект компании «Вита-К». Построили его в 2006 году.
Мэрия добивается в суде, чтобы «шарик» снесли, так как это нелегальная постройка. Судьба здания еще не решена. Споры о сносе начались этим летом. Снесут объект или нет, определит суд.
Также в Новосибирске снесли шашлычную, построенную недалеко от центра. Постройка была нелегальной.