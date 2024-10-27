День бабушек и дедушек 28 октября: как отмечают, и что подарить

Многие общественные и благотворительные организации в России и других странах в этот день проводят мероприятия в помощь одиноким пожилым людям и тем, кто нуждается в заботе. Возможно, пожертвование в фонд или участие в волонтерском проекте станет отличным дополнением к личным поздравлениям бабушек и дедушек. Вы можете присоединиться к такой инициативе, подарив внимание и заботу тем, кто нуждается в этом особенно сильно.