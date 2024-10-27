Две команды «Авито» сражались в «Битве роботов» — как это было

Posted 27 октября, 13:40
Published 27 октября, 13:40
Modified 27 октября, 13:49
Updated 27 октября, 13:49
Авито подготовил сразу две команды на «Битву роботов»: единственная женская Energy Girls из Санкт-Петербурга и ребята из Перми BEEKEEPERS. Energy Girls вышли в полуфинал чемпионата. Девушки будут бороться за победу в Москве в полуфинале «Битвы роботов». Мероприятие состоится 23 ноября.
«Для того, чтобы построить робота, нужно огромное количество инженерных инструментов. Мы хотим поддерживать и развивать талантливых, инициативных ребят, потому что IT-кадры — сердце нашего бизнеса, а на Битве роботов встречаются лучшие изобретатели и технологии со всего мира. В будущем они присоединятся к IT-сообществу и помогут реализовывать технологический потенциал страны, а кто-то возможно присоединится к Авито в качестве сотрудников», — говорит Александр Салтанов, технический директор Авито.
«Битва роботов» — это международный чемпионат, в котором роботы сражаются под управлением команд-разработчиков. Координацию подготовки и проведения чемпионата осуществляет Минцифры России. В 2024 году в турнире принимают участие 96 команд. В основной дисциплине с тяжёлыми роботами весом до 110 кг выступят 64 команды из 7 стран, а в категории мини-роботов до 1,5 кг — 32 российские команды из 20 регионов.
Energy Girls состоит из пяти жительниц Санкт-Петербурга. Среди девушек два инженера, дизайнер, сборщик-механик и программист. Они вместе сумели разработать робота «Барракуда 2.0». Его отличительными чертами является особая прочность и продуманная конструкция.
«Мы рады собраться и вновь продемонстрировать способности нашего робота. И хоть результат непредсказуем, важно каждый раз пробовать, учитывая предыдущий опыт, и идти вперед. Классно, что в этом году нам помогает Авито. Все мы постоянно пользуемся приложением, покупаем, продаем, арендуем жилье. И нам как команде дали возможность подготовиться к турниру максимально качественно с технической и организационной сторон и доказать в очередной раз всей стране, какие достойные результаты может показывать наша женская команда. Надеемся, наш опыт вдохновит многих девушек, которые в следующий раз тоже присоединятся к турниру», — говорит капитан команды Energy Girls Зоя Судакова.
BeeKeepers состоит из четверых робототехников из Перми. Команда разработала робота весом 110 кг Vesper. Это конструкция на четырехколесном шасси с подвижным активным орудием — вращающимся вертикальным спиннером в виде жала. Дополнительной боевой особенностью робота был встроенный в корпус огнемет.
«Мы часто ищем и заказываем комплектующие на Авито. Особенно когда нужно быстро, а уже после кастомизируем под себя. Мы открыли для себя Битву роботов впервые в этом году, хотя уже наблюдали за соревнованиями. Находиться на одной площадке с сильнейшими игроками полезно как с точки зрения обмена опытом, так и для вдохновения на будущие победы», — комментирует Денис Петров, капитан команды BeeKeepers.
Авито обеспечил команды всем необходимым для технической реализации идеи и покрыл все организационные расходы