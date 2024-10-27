Две команды «Авито» сражались в «Битве роботов» — как это было

«Битва роботов» — это международный чемпионат, в котором роботы сражаются под управлением команд-разработчиков. Координацию подготовки и проведения чемпионата осуществляет Минцифры России. В 2024 году в турнире принимают участие 96 команд. В основной дисциплине с тяжёлыми роботами весом до 110 кг выступят 64 команды из 7 стран, а в категории мини-роботов до 1,5 кг — 32 российские команды из 20 регионов.