Фундамент рушится у школы в Новосибирской области — что произошло

Posted 27 октября, 04:16
Published 27 октября, 04:16
Modified 27 октября, 04:18
Updated 27 октября, 04:18
На территории Сузунского района Новосибирской области введен режим повышенной готовности «в связи с угрозой разрушения фундамента на объекте строительства школы», говорится в сводке регионального управления МЧС.
Здание начальной школы в Сузуне должны были сдать в конце 2024 года, однако стройка замерла на стадии заливки монолитного фундамента. Контракт с подрядчиком был расторгнут по инициативе районной администрации. Как пишет издание VN.ru со ссылкой на администрацию Сузунского района, возведением школы занималось ООО «Ликсторой».
Руководители ООО «Ликстрой» Наталья Фазылева и Владимир Дятлова были арестованы в апреле текущего года по подозрению в крупном мошенничестве при строительстве детского сада в городе Тогучин. Компания получила из бюджета около 50 млн рублей, но детсад так и не был построен.