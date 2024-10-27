Фундамент рушится у школы в Новосибирской области — что произошло

Руководители ООО «Ликстрой» Наталья Фазылева и Владимир Дятлова были арестованы в апреле текущего года по подозрению в крупном мошенничестве при строительстве детского сада в городе Тогучин. Компания получила из бюджета около 50 млн рублей, но детсад так и не был построен.