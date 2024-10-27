atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября, 04:16

Published 27 октября, 04:16

Modified 27 октября, 04:18

Updated 27 октября, 04:18

Руководители компании, возводившей школу, арестованы

Фундамент рушится у школы в Новосибирской области — что произошло

27 октября 2024, 04:16
Фото: 1MI
Руководители компании, возводившей школу, арестованы
Из-за опасности разрушения введен режим повышенной готовности в Сузунском районе, говорится в сводке МЧС.

На территории Сузунского района Новосибирской области введен режим повышенной готовности «в связи с угрозой разрушения фундамента на объекте строительства школы», говорится в сводке регионального управления МЧС.

Здание начальной школы в Сузуне должны были сдать в конце 2024 года, однако стройка замерла на стадии заливки монолитного фундамента. Контракт с подрядчиком был расторгнут по инициативе районной администрации. Как пишет издание VN.ru со ссылкой на администрацию Сузунского района, возведением школы занималось ООО «Ликсторой».

Руководители ООО «Ликстрой» Наталья Фазылева и Владимир Дятлова были арестованы в апреле текущего года по подозрению в крупном мошенничестве при строительстве детского сада в городе Тогучин. Компания получила из бюджета около 50 млн рублей, но детсад так и не был построен.

Дело о мошенничестве возбудили из-за недостроенной школы под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
12 млн выплатят новосибирскому «УКС» за провальное строительство спорткомплексаСуд взыскал 278 млн с недобросовестного подрядчика строительства станции «Спортивная»С подрядчика взыскали 3,8 млн за срыв сроков ремонта дороги под Новосибирском
#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Разрушение#Подрядчики#Режим повышенной готовности#Сузун
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика