Группа ВИС в суде ответит за строительство поликлиник в Новосибирске

Posted 27 октября, 03:31
Published 27 октября, 03:31
Modified 27 октября, 05:03
Updated 27 октября, 05:03
Инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области подала три иска в Арбитражный суд Новосибирской области в отношении ООО «Производственная фирма „ВИС“ (входит в группу компаний ВИС). Надзорная инстанция требует привлечения строителей к административной ответственности предусмотренной ч.6 ст. 19.5 Кодекса об административных нарушениях, в которой речь идет о неисполнении предписаний государственных органов.
Суть исков не уточняется, предварительные заседания пройдут в ноябре текущего года. В случае удовлетворения исков строителям грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей, либо приостановление деятельности на срок до 3 месяцев.
ООО «ПФ „ВИС“ в Новосибирске ведет строительство семи поликлиник в рамках государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение было подписано с региональным правительством в 2019 году, поликлиники должны были быть сданы в 2022. На текущий момент только две из них получили разрешение на ввод в эксплуатацию, третью готовят к сдаче. Завершение строительства четырех объектов перенесено на 2025 год.
Летом 2024 региональный Госстройнадзор обнаружил нарушения на пяти новосибирских стройплощадках ООО «ПФ „ВИС“ из семи.
В региональном Заксобрании неоднократно обсуждали возможность расторжения скандальной концессии, вновь к обсуждению этого вопроса профильный комитет вернется в ноябре.