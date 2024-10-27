Группа ВИС в суде ответит за строительство поликлиник в Новосибирске

ООО «ПФ „ВИС“ в Новосибирске ведет строительство семи поликлиник в рамках государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение было подписано с региональным правительством в 2019 году, поликлиники должны были быть сданы в 2022. На текущий момент только две из них получили разрешение на ввод в эксплуатацию, третью готовят к сдаче. Завершение строительства четырех объектов перенесено на 2025 год.