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Posted 27 октября, 03:31

Published 27 октября, 03:31

Modified 27 октября, 05:03

Updated 27 октября, 05:03

Сорваны все сроки ввода поликлиник в эксплуатацию

Группа ВИС в суде ответит за строительство поликлиник в Новосибирске

27 октября 2024, 03:31
Фото: t.me/vis_group
Сорваны все сроки ввода поликлиник в эксплуатацию

Несколько исков к группе ВИС подал новосибирский Госстройнадзор

Региональная инспекция стройнадзора требует привлечь к ответственности ООО «ПФ ВИС», следует из материалов картотеки арбитражного суда.

Инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области подала три иска в Арбитражный суд Новосибирской области в отношении ООО «Производственная фирма „ВИС“ (входит в группу компаний ВИС). Надзорная инстанция требует привлечения строителей к административной ответственности предусмотренной ч.6 ст. 19.5 Кодекса об административных нарушениях, в которой речь идет о неисполнении предписаний государственных органов.

Суть исков не уточняется, предварительные заседания пройдут в ноябре текущего года. В случае удовлетворения исков строителям грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей, либо приостановление деятельности на срок до 3 месяцев.

ООО «ПФ „ВИС“ в Новосибирске ведет строительство семи поликлиник в рамках государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение было подписано с региональным правительством в 2019 году, поликлиники должны были быть сданы в 2022. На текущий момент только две из них получили разрешение на ввод в эксплуатацию, третью готовят к сдаче. Завершение строительства четырех объектов перенесено на 2025 год.

Летом 2024 региональный Госстройнадзор обнаружил нарушения на пяти новосибирских стройплощадках ООО «ПФ „ВИС“ из семи.

В региональном Заксобрании неоднократно обсуждали возможность расторжения скандальной концессии, вновь к обсуждению этого вопроса профильный комитет вернется в ноябре.

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#Новосибирск#Арбитражный суд#Концессия#Поликлиники#ГК ВИС
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