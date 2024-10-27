Мощнейшая вспышка произошла на Солнце

Posted 27 октября, 09:11
Published 27 октября, 09:11
Modified 27 октября, 09:13
Updated 27 октября, 09:13
Значительное усиление солнечной активности ученые зафиксировали в субботу, 26 октября. Последствия выброса солнечной плазмы в космос метеозависимые люди ощутят в подельник или вторник, когда сильнейшая магнитная буря накроет Землю.
Заметный рост солнечной активности может привести к образованию новых магнитных возмущений, пишет со ссылкой на исследователей издание Мойка78.
Предыдущая мощная вспышка на Солнце была зафиксирована 24 октября.