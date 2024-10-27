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Posted 27 октября, 09:11

Published 27 октября, 09:11

Modified 27 октября, 09:13

Updated 27 октября, 09:13

Многие люди реагируют на солнечные вспышки

Мощнейшая вспышка произошла на Солнце

27 октября 2024, 09:11
Фото: Изображение Midjourney
Многие люди реагируют на солнечные вспышки
На Солнце произошла вспышка, которая достигла максимального уровня X1.9, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

Значительное усиление солнечной активности ученые зафиксировали в субботу, 26 октября. Последствия выброса солнечной плазмы в космос метеозависимые люди ощутят в подельник или вторник, когда сильнейшая магнитная буря накроет Землю.

Заметный рост солнечной активности может привести к образованию новых магнитных возмущений, пишет со ссылкой на исследователей издание Мойка78.

Предыдущая мощная вспышка на Солнце была зафиксирована 24 октября.

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