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Posted 27 октября, 05:31

Published 27 октября, 05:31

Modified 27 октября, 05:33

Updated 27 октября, 05:33

Вешенки можно собирать вплоть до декабря

Новосибирцы пакетами собирают грибы в конце октября — смотрим трофеи «тихой охоты»

27 октября 2024, 05:31
Фото: vk.com/griby_novosibirsk
Вешенки можно собирать вплоть до декабря
Зима уже на пороге, но бывалые грибники не спешат прекращать выходы в лес и делятся своими находками в соцсетях.

Несмотря на осенние холода, в Новосибирской области продолжают собирать грибы. Сейчас урожай вешенок, которые растут на древесине, а не на земле. Из-за этого им не так страшна низкая температура.

«Все-таки добралась до вешенок. В итоге отличное настроение и 2 пакета вешенок, от малых до великих», — пишет Алена Шабанова в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск НСО»
Если удача улыбнется, поздней осенью можно принести домой килограммы грибовЕсли удача улыбнется, поздней осенью можно принести домой килограммы грибов
Если удача улыбнется, поздней осенью можно принести домой килограммы грибовЕсли удача улыбнется, поздней осенью можно принести домой килограммы грибов
Если удача улыбнется, поздней осенью можно принести домой килограммы грибовЕсли удача улыбнется, поздней осенью можно принести домой килограммы грибов
Если удача улыбнется, поздней осенью можно принести домой килограммы грибов. Фото: vk.com/griby_novosibirsk

Ценители говорят, что поздние осенние грибы очень вкусны.

«По текстуре похожи на опята, а по вкусу — ни на что. У них свой особенный вкус», — объясняет Надежда Лобанова.

Из вешенок получается вкусная икра, их маринуют, но отзывы на такой способ приготовления противоречивые. Однако обычно вешенки едят жаренными.

В пищу лучше всего употреблять только шляпкиВ пищу лучше всего употреблять только шляпки
В пищу лучше всего употреблять только шляпкиВ пищу лучше всего употреблять только шляпки
В пищу лучше всего употреблять только шляпки. Фото: vk.com/griby_novosibirsk
«Ножки очень жесткие, волокнистые, их лучше обрезать и выкинуть. А шляпки жарить как обычные грибы, на подсолнечном масле с луком. По вкусовым качествам вешенки мне нравятся гораздо больше шампиньонов», — делится Александр Шабанов.

Как говорят микологи, вешенки можно встретить в лесу вплоть до декабря.

Между тем, около недели назад новосибирцы еще собирали личсички, грузди и даже белые грибы.

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#Новосибирск#Осень#Грибы#Лес#Урожай
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