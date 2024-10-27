Новосибирцы пакетами собирают грибы в конце октября — смотрим трофеи «тихой охоты»

Posted 27 октября, 05:31
Published 27 октября, 05:31
Modified 27 октября, 05:33
Updated 27 октября, 05:33
Несмотря на осенние холода, в Новосибирской области продолжают собирать грибы. Сейчас урожай вешенок, которые растут на древесине, а не на земле. Из-за этого им не так страшна низкая температура.
«Все-таки добралась до вешенок. В итоге отличное настроение и 2 пакета вешенок, от малых до великих», — пишет Алена Шабанова в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск НСО»
Ценители говорят, что поздние осенние грибы очень вкусны.
«По текстуре похожи на опята, а по вкусу — ни на что. У них свой особенный вкус», — объясняет Надежда Лобанова.
Из вешенок получается вкусная икра, их маринуют, но отзывы на такой способ приготовления противоречивые. Однако обычно вешенки едят жаренными.
«Ножки очень жесткие, волокнистые, их лучше обрезать и выкинуть. А шляпки жарить как обычные грибы, на подсолнечном масле с луком. По вкусовым качествам вешенки мне нравятся гораздо больше шампиньонов», — делится Александр Шабанов.
Как говорят микологи, вешенки можно встретить в лесу вплоть до декабря.
Между тем, около недели назад новосибирцы еще собирали личсички, грузди и даже белые грибы.