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Posted 27 октября, 04:40

Published 27 октября, 04:40

Modified 27 октября, 04:42

Updated 27 октября, 04:42

В штате строительной компании числился всего один человек

Подозреваемого в хищении 25 млн рублей главу стройфирмы задержали в Новосибирске

27 октября 2024, 04:40
Фото: 1MI
В штате строительной компании числился всего один человек
По версии следователей, руководитель компании «Мегадом» брал деньги с заказчиков, но строительством заниматься не собирался.

Учредитель строительной компании «Мегадом», подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, помещен под стражу, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Компания рекламировала услуги по строительству малоэтажного жилья, в качестве аванса строители собрали более 25 млн рублей у желающих жить в своих домах. После чего глава фирмы пустился в бега.

ООО «Мегадом» было зарегистрировано летом 2023 года, имеет статус микропредприятия, по данным системы СПАРК в штате компании работает всего один человек. Учредителем, директором и единственным владельцем компании до 2 октября 2024 года числился Евгений Мельников. Мельникову так же полностью принадлежит ООО «Адамант», где он занимает пост генерального директора. В качестве основного рода деятельности ООО «Адамант» указано строительство жилых и нежилых зданий.

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