Подозреваемого в хищении 25 млн рублей главу стройфирмы задержали в Новосибирске

Posted 27 октября, 04:40
Published 27 октября, 04:40
Modified 27 октября, 04:42
Updated 27 октября, 04:42
Учредитель строительной компании «Мегадом», подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, помещен под стражу, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Компания рекламировала услуги по строительству малоэтажного жилья, в качестве аванса строители собрали более 25 млн рублей у желающих жить в своих домах. После чего глава фирмы пустился в бега.
ООО «Мегадом» было зарегистрировано летом 2023 года, имеет статус микропредприятия, по данным системы СПАРК в штате компании работает всего один человек. Учредителем, директором и единственным владельцем компании до 2 октября 2024 года числился Евгений Мельников. Мельникову так же полностью принадлежит ООО «Адамант», где он занимает пост генерального директора. В качестве основного рода деятельности ООО «Адамант» указано строительство жилых и нежилых зданий.