Подозреваемого в хищении 25 млн рублей главу стройфирмы задержали в Новосибирске

ООО «Мегадом» было зарегистрировано летом 2023 года, имеет статус микропредприятия, по данным системы СПАРК в штате компании работает всего один человек. Учредителем, директором и единственным владельцем компании до 2 октября 2024 года числился Евгений Мельников. Мельникову так же полностью принадлежит ООО «Адамант», где он занимает пост генерального директора. В качестве основного рода деятельности ООО «Адамант» указано строительство жилых и нежилых зданий.