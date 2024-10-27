Разрез «Богатырь» заставят ремонтировать испорченную дорогу в Новосибирской области

Posted 27 октября, 10:13
Published 27 октября, 10:13
Modified 27 октября, 10:27
Updated 27 октября, 10:27
Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД) приняло решение о закрытии проезда тяжелых грузовиков по дороге Медведское-Листвянский в Черепановском районе.
Дороге необходим капитальный ремонт, покрытие уничтожено в результате интенсивного движения груженых самосвалов, принадлежащих ООО «Разрез Богатырь», констатировали в ведомстве.
«В рамках проведенного совещания с ООО „Разрез Богатырь“ проработан вопрос о восстановлении дороги силами ООО „Разрез Богатырь“. Соответствующий протокол подписан», — говорится в сообщении ТУАД.
Жители села Медведское с начала года жалуются на то, что грузовики угольщиков круглосуточно двигаются по центральной улице поселения. Обращения людей в различные инстанции результата не дали.
Отчаявшиеся селяне вынуждены были своими телами преградить путь тяжелым машинам. Однако принятые после акции протеста решения не дают ответа на главный вопрос — продолжится ли движение техники угледобывающей компании по селу после восстановления дороги.