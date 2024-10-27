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Posted 27 октября, 10:13

Published 27 октября, 10:13

Modified 27 октября, 10:27

Updated 27 октября, 10:27

Дорогу разбили самосвалы угольщиков

Разрез «Богатырь» заставят ремонтировать испорченную дорогу в Новосибирской области

27 октября 2024, 10:13
Фото: 1MI
Дорогу разбили самосвалы угольщиков
Грузовикам угольщиков закрыли проезд через село Медведское после протестов местных жителей.

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД) приняло решение о закрытии проезда тяжелых грузовиков по дороге Медведское-Листвянский в Черепановском районе.

Дороге необходим капитальный ремонт, покрытие уничтожено в результате интенсивного движения груженых самосвалов, принадлежащих ООО «Разрез Богатырь», констатировали в ведомстве.

«В рамках проведенного совещания с ООО „Разрез Богатырь“ проработан вопрос о восстановлении дороги силами ООО „Разрез Богатырь“. Соответствующий протокол подписан», — говорится в сообщении ТУАД.

Жители села Медведское с начала года жалуются на то, что грузовики угольщиков круглосуточно двигаются по центральной улице поселения. Обращения людей в различные инстанции результата не дали.

Отчаявшиеся селяне вынуждены были своими телами преградить путь тяжелым машинам. Однако принятые после акции протеста решения не дают ответа на главный вопрос — продолжится ли движение техники угледобывающей компании по селу после восстановления дороги.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Ремонт#Дорога#ТУАД#Черепановский район#Разрез Богатырь
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