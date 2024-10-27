Рисунок Виктора Цоя ушел с молотка за 8 млн рублей

Posted 27 октября, 08:53
Published 27 октября, 08:53
Modified 27 октября, 08:55
Updated 27 октября, 08:55
Рисунок под названием «Квадратноголовый человечек» авторства лидера группы «Кино» Виктора Цоя был продан более чем за 8 млн рублей в ходе аукциона современного искусства VLADEY.
Первоначальная цена рисунка составляла 60 тысяч евро, финальная стоимость — без малого 77 тысяч евро. В 2021 году один из безымянных рисунков Виктора Цоя был продан на аукционе за 31,2 тысячи евро, напоминает издание Мойка78.
Лидер питерской рок-группы «Кино» Цой погиб в автокатастрофе 19 августа 1990 года, в возрасте 28 лет. Коллектив назвали одним из самых популярных в последние годы существования СССР.
Группа «Кино» было не так давно возрождена участниками оригинального состава и ездит с гастролями по России. Концерты, на которых играют старые хиты, проходят с неизменным аншлагом.