Рисунок Виктора Цоя ушел с молотка за 8 млн рублей

Первоначальная цена рисунка составляла 60 тысяч евро, финальная стоимость — без малого 77 тысяч евро. В 2021 году один из безымянных рисунков Виктора Цоя был продан на аукционе за 31,2 тысячи евро, напоминает издание Мойка78.