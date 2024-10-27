atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября, 08:53

Published 27 октября, 08:53

Modified 27 октября, 08:55

Updated 27 октября, 08:55

В Новосибирске есть большой мурал, посвященный лидеру группы «Кино»

Рисунок Виктора Цоя ушел с молотка за 8 млн рублей

27 октября 2024, 08:53
Фото: 2GIS
В Новосибирске есть большой мурал, посвященный лидеру группы «Кино»
В ходе торгов рисунок заметно вырос в цене, сообщили организаторы аукциона.

Рисунок под названием «Квадратноголовый человечек» авторства лидера группы «Кино» Виктора Цоя был продан более чем за 8 млн рублей в ходе аукциона современного искусства VLADEY.

Первоначальная цена рисунка составляла 60 тысяч евро, финальная стоимость — без малого 77 тысяч евро. В 2021 году один из безымянных рисунков Виктора Цоя был продан на аукционе за 31,2 тысячи евро, напоминает издание Мойка78.

Лидер питерской рок-группы «Кино» Цой погиб в автокатастрофе 19 августа 1990 года, в возрасте 28 лет. Коллектив назвали одним из самых популярных в последние годы существования СССР.

Группа «Кино» было не так давно возрождена участниками оригинального состава и ездит с гастролями по России. Концерты, на которых играют старые хиты, проходят с неизменным аншлагом.

В Новосибирске открыли памятник Виктору Цою — где он стоит
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске фанаты хором спели песни Виктора Цоя на концерте группы КИНО«Выхлопные газы полной грудью»: сын Виктора Цоя позитивно оценил НовосибирскЛичную встречу с Никитой Кологривым продали с аукциона за 550 тысяч рублей
#Новосибирск#Продажа#Картина#Аукцион#Виктор Цой
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика