atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября, 13:10

Published 27 октября, 13:10

Modified 27 октября, 13:14

Updated 27 октября, 13:14

На пикете говорили и о уничтожении деревьев в Академгородке

Сохранить здание физматшколы НГУ потребовали на акции протеста в Новосибирске

27 октября 2024, 13:10
Фото: Наталья Шамина
На пикете говорили и о уничтожении деревьев в Академгородке
Пикет с требованием отказаться от планов сноса исторического строения прошел в новосибирском Академгородке

Около 50 человек, по оценке организаторов, участвовали в согласованном пикете перед ДК «Академия» в воскресенье, 27 октября. В акции протеста приняли участие гражданские активисты Новосибирского научного центра, сотрудники НИИ, выпускники Новосибирского государственного университета (НГУ) разных лет. Люди требовали от руководства НГУ пересмотреть планы по сносу здания физматшколы (сейчас Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) НГУ), созданной по инициативе создателя Академгородка Михаила Лаврентьева.

По задумке академика, это был интернат, куда после окончания 8 класса отбирали самых талантливых школьников сибирского региона. Вместо школьных учителей там преподавали действующие ученые, а после получения диплома о среднем образовании выпускники физматшколы могли быть зачислены сразу на второй курс университета.

«Это просто отмена нашей культуры и истории, диверсия гибридной войны. Тем более, что здание крепкое и еще сто лет прослужит. Вот в чью дурную башку влезла сама мысль об этом разгроме? И кто одобрил это и согласовал? Если есть потребность расширить учебные площади — сделайте пристройку к зданию, чего проще. Но я убеждена, что под снос его подвели намеренно. Ведь если исторический облик Городка будет уничтожен, можно попытаться снять на этом основании с него охранный статус объекта культурного наследия, и тогда — гуляй, Вася — будет застроено и разграблено всё дотла», — заявила председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Шамина.

О планах университета построить на месте здания, возведенного в 60-е годы, новое общежитие для студентов стало известно осенью 2024 года. Новый корпус СУНЦ был сдан в эксплуатацию летом и учебный год воспитанники начали в нем.

В сентябре в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия активисты подали заявление о включении здания в единый госреестр объектов культурного наследия. Эксперты должны завершить обследование строения в январе. В то же время в НГУ заявили, что демонтаж постройки планируется завершить до конца текущего года.

Как живут студенты в новых общежитиях НГУ — изучаем корпуса изнутри
Узнать подробнее
Читайте также:
Пикет с требованием сохранения объектов культурного наследия прошел в НовосибирскеПамятники Алтайской железной дороги в Новосибирске хотят продать в частные рукиМозаичную остановку на новосибирской Расточке сохранят и реставрируют
#Новосибирск#НГУ#Пикет#Снос#Физматшкола
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика