Сохранить здание физматшколы НГУ потребовали на акции протеста в Новосибирске

Posted 27 октября, 13:10
Published 27 октября, 13:10
Modified 27 октября, 13:14
Updated 27 октября, 13:14
Около 50 человек, по оценке организаторов, участвовали в согласованном пикете перед ДК «Академия» в воскресенье, 27 октября. В акции протеста приняли участие гражданские активисты Новосибирского научного центра, сотрудники НИИ, выпускники Новосибирского государственного университета (НГУ) разных лет. Люди требовали от руководства НГУ пересмотреть планы по сносу здания физматшколы (сейчас Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) НГУ), созданной по инициативе создателя Академгородка Михаила Лаврентьева.
По задумке академика, это был интернат, куда после окончания 8 класса отбирали самых талантливых школьников сибирского региона. Вместо школьных учителей там преподавали действующие ученые, а после получения диплома о среднем образовании выпускники физматшколы могли быть зачислены сразу на второй курс университета.
«Это просто отмена нашей культуры и истории, диверсия гибридной войны. Тем более, что здание крепкое и еще сто лет прослужит. Вот в чью дурную башку влезла сама мысль об этом разгроме? И кто одобрил это и согласовал? Если есть потребность расширить учебные площади — сделайте пристройку к зданию, чего проще. Но я убеждена, что под снос его подвели намеренно. Ведь если исторический облик Городка будет уничтожен, можно попытаться снять на этом основании с него охранный статус объекта культурного наследия, и тогда — гуляй, Вася — будет застроено и разграблено всё дотла», — заявила председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Шамина.
О планах университета построить на месте здания, возведенного в 60-е годы, новое общежитие для студентов стало известно осенью 2024 года. Новый корпус СУНЦ был сдан в эксплуатацию летом и учебный год воспитанники начали в нем.
В сентябре в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия активисты подали заявление о включении здания в единый госреестр объектов культурного наследия. Эксперты должны завершить обследование строения в январе. В то же время в НГУ заявили, что демонтаж постройки планируется завершить до конца текущего года.