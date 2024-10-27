Сохранить здание физматшколы НГУ потребовали на акции протеста в Новосибирске

В сентябре в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия активисты подали заявление о включении здания в единый госреестр объектов культурного наследия. Эксперты должны завершить обследование строения в январе. В то же время в НГУ заявили, что демонтаж постройки планируется завершить до конца текущего года.