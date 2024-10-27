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Posted 27 октября, 11:07

Published 27 октября, 11:07

Modified 27 октября, 11:09

Updated 27 октября, 11:09

Обещают даже компенсировать часть семейной ипотеки

В Госдуме пообещали увеличение детских выплат — когда это произойдет

27 октября 2024, 11:07
Фото: Изображение Midjourney
Обещают даже компенсировать часть семейной ипотеки
Рост обещают по разным категориям пособий, связанных с воспитанием детей.

Размер единого детского пособия, которое сейчас получают 11 миллионов российских семей, будет увеличечен в 2025 году, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. «Детские» выплаты индексируют ежегодно, напомнила представитель нижней палаты российского парламента.

По словам Бессараб, в рамках государственной программы улучшения демографической ситуации в России, в следующем году из федерального бюджета будут предоставлены дополнительные выплаты для частичного финансирования семейной ипотеки.

Кроме того, в 2025 году будут проиндексирован размер материнского капитала, величина выплаты при рождении ребенка, увеличена ставка больничного по уходу за ребенком, сообщает «Агентство бизнес-новостей».

Как продлять выплаты единого пособия, рассказали новосибирцам
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