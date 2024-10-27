В Госдуме пообещали увеличение детских выплат — когда это произойдет

Posted 27 октября, 11:07
Published 27 октября, 11:07
Modified 27 октября, 11:09
Updated 27 октября, 11:09
Размер единого детского пособия, которое сейчас получают 11 миллионов российских семей, будет увеличечен в 2025 году, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. «Детские» выплаты индексируют ежегодно, напомнила представитель нижней палаты российского парламента.
По словам Бессараб, в рамках государственной программы улучшения демографической ситуации в России, в следующем году из федерального бюджета будут предоставлены дополнительные выплаты для частичного финансирования семейной ипотеки.
Кроме того, в 2025 году будут проиндексирован размер материнского капитала, величина выплаты при рождении ребенка, увеличена ставка больничного по уходу за ребенком, сообщает «Агентство бизнес-новостей».