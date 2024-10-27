В Новосибирске неадекватный отец взял ребенка в заложники

Posted 27 октября, 07:48
Published 27 октября, 07:48
Modified 27 октября, 07:50
Updated 27 октября, 07:50
Мужчина в измененном сознании заблокировал дверь и насильственно удерживал своего 4-летнего ребенка в квартире одного из домов по улице Зорге в Кировском районе. После долгих уговоров отпустить малыша соседи вызвали экипаж муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).
Спасатели готовы были готовы деблокировать дверь при помощи специального инструмента. Однако, как рассказали в МАСС, после того, как мужчина с балкона увидел подъехавшую к дому спецмашину, он сам открыл квартиру.
Ребенок не пострадал, его передали бабушке. Мужчину забрала полиция, добавили в МАСС.
Ранее мы рассказывали о том, что мать выкрала сына, который жил с отцом, и увезла его за тысячи километров. Чем закончилась эта история, читайте здесь.