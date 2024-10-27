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Posted 27 октября, 07:48

Published 27 октября, 07:48

Modified 27 октября, 07:50

Updated 27 октября, 07:50

Для освобождения малыша вызвали спасателей

В Новосибирске неадекватный отец взял ребенка в заложники

27 октября 2024, 07:48
Фото: Изображение Midjourney
Для освобождения малыша вызвали спасателей
Инцидент произошел на улице Зорге, сообщили в муниципальной спасательной службе.

Мужчина в измененном сознании заблокировал дверь и насильственно удерживал своего 4-летнего ребенка в квартире одного из домов по улице Зорге в Кировском районе. После долгих уговоров отпустить малыша соседи вызвали экипаж муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).

Спасатели готовы были готовы деблокировать дверь при помощи специального инструмента. Однако, как рассказали в МАСС, после того, как мужчина с балкона увидел подъехавшую к дому спецмашину, он сам открыл квартиру.

Ребенок не пострадал, его передали бабушке. Мужчину забрала полиция, добавили в МАСС.

Ранее мы рассказывали о том, что мать выкрала сына, который жил с отцом, и увезла его за тысячи километров. Чем закончилась эта история, читайте здесь.

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