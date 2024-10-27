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Posted 27 октября, 07:29

Published 27 октября, 07:29

Modified 27 октября, 07:29

Updated 27 октября, 07:29

Тыква — символ Хэллоуина

Вечеринка в стиле «Сумерки» и «КиШ»: чем будут пугать новосибирские клубы в Хэллоуин

27 октября 2024, 07:29
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Тыква — символ Хэллоуина

Стало известно, чем новосибирцев будут пугать в Хэллоуин 2024

Изучили афишу мероприятий новосибирских баров и клубов на Хэллоуин. Многие заведения организуют вечеринки в будние дни, так как праздник в этом году выпадает на будний день 31 октября.

Конец октября в Новосибирске — время, когда улицы оживают не только осенними, но и мистическими образами. Хэллоуин давно привлекает внимание горожан разных возрастов. Несмотря на просьбы общественников запретить празднование этого дня, многие бары и клубы Новосибирска подготовили целую палитру мероприятий. Показываем гид по самым ярким событиям в честь Дня всех святых.

Absolute Park: техно-вечеринка в аэропорту (18+)

Адрес: Аэропорт 2/2, Северный Аэропорт

Начало: 22:00, 2 ноября

Стоимость: 850 ₽ для женщин, 1000 ₽ для мужчин (1500 ₽ на входе)

Фото: Афиша мероприятия

Для тех, кто любит провести ночь в ритмах электронной музыки, Absolute Park станет убежищем от реальности. В этот вечер место превратится в дом для тех, кто готов танцевать до утра под гипнотические звуки house и techno. Атмосферный свет, дым и волшебные декорации делают вечеринку идеальным выбором для тех, кто жаждет мистики, но без излишеств. Потрясающий lineup обещает сменяющие друг друга диджей-сеты от Drakunova, Oren, Averiii и других резидентов клуба. Вечер будет наполнен призами, но только для тех, кто осмелится прийти в костюме. Здесь не будет устрашающих масок и театрализованных шоу, но именно эта минималистичная жуткость и привлекает.

Студенческий Halloween в Bunker: тусовка в Академгородке (18+)

Адрес: ул. Мусы Джалиля, 11

Начало: 22:00, 2 ноября

Детская вечеринка: 3 ноября в 15:00, стоимость 1000 ₽

Фото: Афиша мероприятия

Для тех, кто хочет перерыв от учёбы, на Джалиля устраивают ночной Хэллоуин для студентов — вечеринка без лишних усложнений, но с атмосферой бесшабашности. Музыка, костюмы, друзья, коктейли — организаторы оставляют детали в тайне, но обещают много сюрпризов. А на следующий день для самых юных гостей пройдет детская версия праздника. Здесь не обойдется без аниматоров и захватывающих квестов, которые окунут ребят в таинственный мир.

Horror Fest в «Подземке»: вечеринка до 6 утра (18+)

Адрес: Лофт-парк «Подземка», Красный проспект, 161

Начало: 19:30, 1 ноября

Стоимость: 900 ₽

Фото: Афиша мероприятия

«Подземка» обещает утопить гостей в звуках и световых эффектах на своём Horror Fest. Тем, кто готов пуститься в пучину звука и ужаса, этот вечер подарит микс индастриала, синтвейва и ню-метала. Гости смогут услышать живые выступления STONE CAGE, STURMMANN и других групп, чья музыка то манит, то пугает. Лофт-парк сделает всё возможное, чтобы зловещая атмосфера пронзала вас с первого звука. Вы готовы испытать истинный ужас, от которого дрожь по коже?

Gothic Party в Типографии: мрачные танцы под «Киноплёнку» (18+)

Адрес: Красный проспект, 22

Начало: 20:00, 31 октября

Стоимость: 500 ₽

Фото: Афиша мероприятия

Для тех, кто обожает эстетику темного готического стиля, «Типография» станет центром вселенной в ночь Хэллоуина. Это место идеально для ценителей мрака и театральных нарядов. Основные элементы вечеринки — ярмарка с мистическими товарами, конкурс костюмов, музыка группы «Киноплёнка» и колоритная тату-студия. Типография соберет всех, кто хочет пройтись по красному проспекту в черных одеяниях, окутанных дымом, загадкой и мистикой. Этот вечер — больше, чем просто костюмы; это возвращение к темной стороне, в которой каждый может ощутить себя готическим героем.

Красный-красный Хэллоуин: вечер для фанатов «Короля и Шута» (18+)

Адрес: ул. Гоголя, 38

Начало: 19:00, 1 ноября

Стоимость: 300 ₽

Фото: Афиша мероприятия

Фолк-бар «Хмельник» подготовил вечер для поклонников «Короля и Шута». Группа «Маслай» представит трибьют на знаменитые песни КиШ, а гости смогут примерить на себя советский образ — дресс-код приветствует красные галстуки и тематику. В полночь разгорится конкурс костюмов, а вечерний зал украсят мрачные советские коллажи. Этот вечер обещает быть по-хорошему ностальгическим, с лёгкой ноткой ужаса и мрачной атмосферой, в которой будет легко потеряться.

Halloween Party в FRIEND: вечер в стиле «Сумерек» (18+)

Адрес: Красный проспект, 22

Начало: 20:00, 1 ноября

Стоимость: бронь столов

Фото: Афиша мероприятия

Настало время воссоединиться с героями любимого фильма! В баре FRIEND команда переоденется в героев «Сумерек», и место наполнится атмосферой мистики и волшебства. Туман, зелёные декорации, фирменные коктейли — всё будет настроено на мрачный лад. Вечеринка подойдёт всем, кто готов на одну ночь стать Бэллой или Эдвардом. Здесь можно легко потеряться в ритмах музыки, а фирменные коктейли добавят этому вечеру нотку вампирской дерзости.

Halloween в Bla Bla Bar: ужас восковых фигур (18+)

Адрес: Депутатская ул., 46

Начало: 21:00, 2 ноября

Стоимость: в костюмах до 23:00 бесплатно, после — 1000 ₽ мужчины и 300 ₽ женщины; без костюмов 1500 ₽ мужчины и 500 ₽ женщины

Фото: Афиша мероприятия

Если душа просит яркого гламура с тенью загадочности, Bla Bla Bar обещает превратить Хэллоуин в настоящий бал восковых фигур. Красная ковровая дорожка, фотозоны, образы, словно сошедшие с кинолент, — здесь каждый сможет почувствовать себя звездой. Для тех, кто обожает стиль Fashion Baroque, вечер станет идеальной возможностью продемонстрировать свой костюм и выиграть главный приз — поездку в Дубай. Атмосфера уникального фешн-бала с живыми артистами подарит вам и мистические эмоции, и ощущение праздника.

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Каждый год новосибирский Хэллоуин вызывает смешанные чувства у общественности. Традиция праздновать день тьмы и костюмов часто становится причиной для споров: говорят о развращении детей, западном влиянии. Однако несмотря на многолетние обсуждения, ни один из баров, участвующих в хэллоуинской ночи, не откажется от такой возможности. Совсем недавно общественники предложили запретить даже студенческие праздники, связанные с днями посвящения, не говоря уже о «чуждых» праздниках. Но для большинства участников Хэллоуин — это веселье, свобода и ночь, когда каждый может стать кем-то совершенно другим.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Бар#Танцы#Хэллоуин#Музыка#Вечеринки
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