Вечеринка в стиле «Сумерки» и «КиШ»: чем будут пугать новосибирские клубы в Хэллоуин

Для тех, кто любит провести ночь в ритмах электронной музыки, Absolute Park станет убежищем от реальности. В этот вечер место превратится в дом для тех, кто готов танцевать до утра под гипнотические звуки house и techno. Атмосферный свет, дым и волшебные декорации делают вечеринку идеальным выбором для тех, кто жаждет мистики, но без излишеств. Потрясающий lineup обещает сменяющие друг друга диджей-сеты от Drakunova, Oren, Averiii и других резидентов клуба. Вечер будет наполнен призами, но только для тех, кто осмелится прийти в костюме. Здесь не будет устрашающих масок и театрализованных шоу, но именно эта минималистичная жуткость и привлекает.