Вечеринка в стиле «Сумерки» и «КиШ»: чем будут пугать новосибирские клубы в Хэллоуин

Posted 27 октября, 07:29
Published 27 октября, 07:29
Modified 27 октября, 07:29
Updated 27 октября, 07:29
Конец октября в Новосибирске — время, когда улицы оживают не только осенними, но и мистическими образами. Хэллоуин давно привлекает внимание горожан разных возрастов. Несмотря на просьбы общественников запретить празднование этого дня, многие бары и клубы Новосибирска подготовили целую палитру мероприятий. Показываем гид по самым ярким событиям в честь Дня всех святых.
Адрес: Аэропорт 2/2, Северный Аэропорт
Начало: 22:00, 2 ноября
Стоимость: 850 ₽ для женщин, 1000 ₽ для мужчин (1500 ₽ на входе)
Для тех, кто любит провести ночь в ритмах электронной музыки, Absolute Park станет убежищем от реальности. В этот вечер место превратится в дом для тех, кто готов танцевать до утра под гипнотические звуки house и techno. Атмосферный свет, дым и волшебные декорации делают вечеринку идеальным выбором для тех, кто жаждет мистики, но без излишеств. Потрясающий lineup обещает сменяющие друг друга диджей-сеты от Drakunova, Oren, Averiii и других резидентов клуба. Вечер будет наполнен призами, но только для тех, кто осмелится прийти в костюме. Здесь не будет устрашающих масок и театрализованных шоу, но именно эта минималистичная жуткость и привлекает.
Адрес: ул. Мусы Джалиля, 11
Начало: 22:00, 2 ноября
Детская вечеринка: 3 ноября в 15:00, стоимость 1000 ₽
Для тех, кто хочет перерыв от учёбы, на Джалиля устраивают ночной Хэллоуин для студентов — вечеринка без лишних усложнений, но с атмосферой бесшабашности. Музыка, костюмы, друзья, коктейли — организаторы оставляют детали в тайне, но обещают много сюрпризов. А на следующий день для самых юных гостей пройдет детская версия праздника. Здесь не обойдется без аниматоров и захватывающих квестов, которые окунут ребят в таинственный мир.
Адрес: Лофт-парк «Подземка», Красный проспект, 161
Начало: 19:30, 1 ноября
Стоимость: 900 ₽
«Подземка» обещает утопить гостей в звуках и световых эффектах на своём Horror Fest. Тем, кто готов пуститься в пучину звука и ужаса, этот вечер подарит микс индастриала, синтвейва и ню-метала. Гости смогут услышать живые выступления STONE CAGE, STURMMANN и других групп, чья музыка то манит, то пугает. Лофт-парк сделает всё возможное, чтобы зловещая атмосфера пронзала вас с первого звука. Вы готовы испытать истинный ужас, от которого дрожь по коже?
Адрес: Красный проспект, 22
Начало: 20:00, 31 октября
Стоимость: 500 ₽
Для тех, кто обожает эстетику темного готического стиля, «Типография» станет центром вселенной в ночь Хэллоуина. Это место идеально для ценителей мрака и театральных нарядов. Основные элементы вечеринки — ярмарка с мистическими товарами, конкурс костюмов, музыка группы «Киноплёнка» и колоритная тату-студия. Типография соберет всех, кто хочет пройтись по красному проспекту в черных одеяниях, окутанных дымом, загадкой и мистикой. Этот вечер — больше, чем просто костюмы; это возвращение к темной стороне, в которой каждый может ощутить себя готическим героем.
Адрес: ул. Гоголя, 38
Начало: 19:00, 1 ноября
Стоимость: 300 ₽
Фолк-бар «Хмельник» подготовил вечер для поклонников «Короля и Шута». Группа «Маслай» представит трибьют на знаменитые песни КиШ, а гости смогут примерить на себя советский образ — дресс-код приветствует красные галстуки и тематику. В полночь разгорится конкурс костюмов, а вечерний зал украсят мрачные советские коллажи. Этот вечер обещает быть по-хорошему ностальгическим, с лёгкой ноткой ужаса и мрачной атмосферой, в которой будет легко потеряться.
Адрес: Красный проспект, 22
Начало: 20:00, 1 ноября
Стоимость: бронь столов
Настало время воссоединиться с героями любимого фильма! В баре FRIEND команда переоденется в героев «Сумерек», и место наполнится атмосферой мистики и волшебства. Туман, зелёные декорации, фирменные коктейли — всё будет настроено на мрачный лад. Вечеринка подойдёт всем, кто готов на одну ночь стать Бэллой или Эдвардом. Здесь можно легко потеряться в ритмах музыки, а фирменные коктейли добавят этому вечеру нотку вампирской дерзости.
Адрес: Депутатская ул., 46
Начало: 21:00, 2 ноября
Стоимость: в костюмах до 23:00 бесплатно, после — 1000 ₽ мужчины и 300 ₽ женщины; без костюмов 1500 ₽ мужчины и 500 ₽ женщины
Если душа просит яркого гламура с тенью загадочности, Bla Bla Bar обещает превратить Хэллоуин в настоящий бал восковых фигур. Красная ковровая дорожка, фотозоны, образы, словно сошедшие с кинолент, — здесь каждый сможет почувствовать себя звездой. Для тех, кто обожает стиль Fashion Baroque, вечер станет идеальной возможностью продемонстрировать свой костюм и выиграть главный приз — поездку в Дубай. Атмосфера уникального фешн-бала с живыми артистами подарит вам и мистические эмоции, и ощущение праздника.
Каждый год новосибирский Хэллоуин вызывает смешанные чувства у общественности. Традиция праздновать день тьмы и костюмов часто становится причиной для споров: говорят о развращении детей, западном влиянии. Однако несмотря на многолетние обсуждения, ни один из баров, участвующих в хэллоуинской ночи, не откажется от такой возможности. Совсем недавно общественники предложили запретить даже студенческие праздники, связанные с днями посвящения, не говоря уже о «чуждых» праздниках. Но для большинства участников Хэллоуин — это веселье, свобода и ночь, когда каждый может стать кем-то совершенно другим.