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Posted 27 октября, 08:16

Published 27 октября, 08:16

Modified 27 октября, 08:19

Updated 27 октября, 08:19

Техника угольщиков двигается по селу с интенсивностью до 40 грузовиков в час

Жители Новосибирской области обвинили разрез «Богатырь» в уничтожении дорог

27 октября 2024, 08:16
Фото: 1MI
Техника угольщиков двигается по селу с интенсивностью до 40 грузовиков в час
В Черепановском районе люди преградили путь тяжелым грузовикам, которые двигаются по сельским улицам.

Жители села Медведское Черепановского района в ходе стихийной акции протеста перекрыли путь самосвалам, принадлежащим угольному разрезу «Богатырь». Тяжелые грузовики круглосуточно двигаются по центральной улице села, перевозя скальный грунт с карьера «Медведский».

Интенсивность движения может достигать до 40 машин в час, на этом фоне жизнь превратилась в кошмар, говорят селяне.

«Дорога, связывающая нас с цивилизацией — разбита. Автобусы, доставляющие жителей к местам работы, прекратили движение в связи с отсутствием дороги. Да и сами большегрузы начали тонуть в своих же колеях», — рассказала одна из участниц акции протеста.

Более двух часов люди не давали технике проехать по селу. На место прибыла полиция и глава администрации Медведского сельсовета Юрий Каричев. По словам местных жителей, он оскорблял участников акции протеста и угрожал им.

Жители Новосибирской области собой перекрыли дорогу самосвалам
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Проблемы у жителей Медведского начались в начале 2024 года, когда по улицам села пошли первые грузовики. Скальный грунт необходим угольщикам для технического укрепления строящегося разреза.

Несмотря на неоднократные жалобы во все инстанции и обращения к руководству угледобывающей компании, ситуация не изменилась.

«Жители устали от обещаний и готовы к крайним мерам, они готовы дежурить на улицах села днем и ночью пока их, наконец, не услышат», — говорится в обращении жителей села.

ООО «Разрез Богатырь» владеет лицензией на разработку месторождения, расположенного на территории Черепановского и Искитимского районов. Общая площадь превышает 300 квадратных километров, по разведанным запасам сырья его называют крупнейшим месторождением антрацита в России.

Предполагается, что промышленная добыча угля начнется до конца 2024 года.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Протест#Уголь#Грузовики#Черепановский район#Разрез Богатырь
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