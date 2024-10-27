Жители Новосибирской области обвинили разрез «Богатырь» в уничтожении дорог

Posted 27 октября, 08:16
Published 27 октября, 08:16
Modified 27 октября, 08:19
Updated 27 октября, 08:19
Жители села Медведское Черепановского района в ходе стихийной акции протеста перекрыли путь самосвалам, принадлежащим угольному разрезу «Богатырь». Тяжелые грузовики круглосуточно двигаются по центральной улице села, перевозя скальный грунт с карьера «Медведский».
Интенсивность движения может достигать до 40 машин в час, на этом фоне жизнь превратилась в кошмар, говорят селяне.
«Дорога, связывающая нас с цивилизацией — разбита. Автобусы, доставляющие жителей к местам работы, прекратили движение в связи с отсутствием дороги. Да и сами большегрузы начали тонуть в своих же колеях», — рассказала одна из участниц акции протеста.
Более двух часов люди не давали технике проехать по селу. На место прибыла полиция и глава администрации Медведского сельсовета Юрий Каричев. По словам местных жителей, он оскорблял участников акции протеста и угрожал им.
Проблемы у жителей Медведского начались в начале 2024 года, когда по улицам села пошли первые грузовики. Скальный грунт необходим угольщикам для технического укрепления строящегося разреза.
Несмотря на неоднократные жалобы во все инстанции и обращения к руководству угледобывающей компании, ситуация не изменилась.
«Жители устали от обещаний и готовы к крайним мерам, они готовы дежурить на улицах села днем и ночью пока их, наконец, не услышат», — говорится в обращении жителей села.
ООО «Разрез Богатырь» владеет лицензией на разработку месторождения, расположенного на территории Черепановского и Искитимского районов. Общая площадь превышает 300 квадратных километров, по разведанным запасам сырья его называют крупнейшим месторождением антрацита в России.
Предполагается, что промышленная добыча угля начнется до конца 2024 года.