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Posted 28 октября, 04:08

Published 28 октября, 04:08

Modified 28 октября, 04:10

Updated 28 октября, 04:10

Пряник сделали полезным

Антивирусные пряники придумали ученые из Новосибирска

28 октября 2024, 04:08
Фото: 1MI
Пряник сделали полезным
Необычные пряники с антивирусным эффектом создали ученые из Новосибирска, рассказали авторы разработки.

В сладость добавили вещество, обладающее свойствами против вирусов. Речь идет о хвойной пасте. В ней содержатся витамины в большом объеме. Ранее подобным образом лечили людей от цинги.

Разработкой занимались ученые из НГАУ, пишет ТАСС. Кондитерский пряник не только имеет приятный аромат, но и обладает полезными свойствами. Можно будет забыть о горьких микстурах и огромных таблетках.

Ранее в Новосибирске придумали хлеб из фиолетовой пшеницы против опухолей. Также гении создали биотопливо из пластика.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Университет#Ученые#Еда#Разработка
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