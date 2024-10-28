Баланин: Создание ЦМП способствует повышению продолжительности жизни

Posted 28 октября, 15:41
Published 28 октября, 15:41
Modified 28 октября, 15:41
Updated 28 октября, 15:41
Такую информацию озвучил председатель ФОМС Илья Баланин на круглом столе «Единая цифровая платформа „Здоровье“: шаг в будущее медицины», который проходил в рамках 3-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение».
Для ведения персонализированного учета данных о застрахованных в системе ОМС был создан федеральный регистр застрахованных лиц, объединивший информацию из 86 регионов России. Это позволило перейти к выпуску цифровых полисов ОМС и отказаться от традиционных бумажных и пластиковых документов, пишет ria.ru.
Следующий шаг в этом процессе — разработка и внедрение цифрового медицинского профиля, представляющего собой гибридную систему хранения данных, которая будет наполняться информацией из различных медицинских систем.
Илья Баланин отметил, что анализ данных, содержащихся в цифровом медицинском профиле, даст возможность реализовать новую стадию планирования, учитывая все индивидуальные особенности и потребности в объеме медицинских услуг. Он также подчеркнул, что, объединяя данные и предоставляя врачам и пациентам быстрый доступ к ним, ФОМС сможет улучшить качество медицинского обслуживания и сделать его более персонализированным. Это, в свою очередь, будет способствовать реализации национальной задачи, обозначенной президентом России, — повышению ожидаемой продолжительности жизни граждан до 78 лет к 2030 году.
Внедрение сервисов по информационному обеспечению застрахованных позволит выявлять лиц с подозрением на серьезные заболевания, оптимизировать лечение хронических заболеваний и повысить информированность граждан благодаря индивидуальным рекомендациям по профилактике и ранней диагностике.
Граждане будут получать уведомления о необходимости диспансерного наблюдения и приглашение на диспансеризацию через портал «Госуслуги». Эти данные также будут использованы страховыми представителями для улучшения качества страхового сопровождения на всех этапах оказания медицинских услуг.