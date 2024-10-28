Баланин: Создание ЦМП способствует повышению продолжительности жизни

Илья Баланин отметил, что анализ данных, содержащихся в цифровом медицинском профиле, даст возможность реализовать новую стадию планирования, учитывая все индивидуальные особенности и потребности в объеме медицинских услуг. Он также подчеркнул, что, объединяя данные и предоставляя врачам и пациентам быстрый доступ к ним, ФОМС сможет улучшить качество медицинского обслуживания и сделать его более персонализированным. Это, в свою очередь, будет способствовать реализации национальной задачи, обозначенной президентом России, — повышению ожидаемой продолжительности жизни граждан до 78 лет к 2030 году.