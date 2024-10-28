atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 15:41

Published 28 октября, 15:41

Modified 28 октября, 15:41

Updated 28 октября, 15:41

Баланин: Создание ЦМП способствует повышению продолжительности жизни

28 октября 2024, 15:41
Внедрение цифрового медицинского профиля (ЦМП) позволит улучшить качество медицинской помощи застрахованным в системе ОМС и будет способствовать достижению цели по увеличению средней продолжительности жизни до 78 лет.

Такую информацию озвучил председатель ФОМС Илья Баланин на круглом столе «Единая цифровая платформа „Здоровье“: шаг в будущее медицины», который проходил в рамках 3-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение».

Для ведения персонализированного учета данных о застрахованных в системе ОМС был создан федеральный регистр застрахованных лиц, объединивший информацию из 86 регионов России. Это позволило перейти к выпуску цифровых полисов ОМС и отказаться от традиционных бумажных и пластиковых документов, пишет ria.ru.

Следующий шаг в этом процессе — разработка и внедрение цифрового медицинского профиля, представляющего собой гибридную систему хранения данных, которая будет наполняться информацией из различных медицинских систем.

Илья Баланин отметил, что анализ данных, содержащихся в цифровом медицинском профиле, даст возможность реализовать новую стадию планирования, учитывая все индивидуальные особенности и потребности в объеме медицинских услуг. Он также подчеркнул, что, объединяя данные и предоставляя врачам и пациентам быстрый доступ к ним, ФОМС сможет улучшить качество медицинского обслуживания и сделать его более персонализированным. Это, в свою очередь, будет способствовать реализации национальной задачи, обозначенной президентом России, — повышению ожидаемой продолжительности жизни граждан до 78 лет к 2030 году.

Внедрение сервисов по информационному обеспечению застрахованных позволит выявлять лиц с подозрением на серьезные заболевания, оптимизировать лечение хронических заболеваний и повысить информированность граждан благодаря индивидуальным рекомендациям по профилактике и ранней диагностике.

Граждане будут получать уведомления о необходимости диспансерного наблюдения и приглашение на диспансеризацию через портал «Госуслуги». Эти данные также будут использованы страховыми представителями для улучшения качества страхового сопровождения на всех этапах оказания медицинских услуг.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика