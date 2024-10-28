Бастрыкин проконтролирует расследование дела о ДТП с троллейбусом в Новосибирске

Posted 28 октября, 03:16
Published 28 октября, 03:16
Modified 28 октября, 03:18
Updated 28 октября, 03:18
Все произошло 24 октября в Калининском районе. В тот день водители общественного транспорта нарушили ПДД.
Автобус не уступил дорогу троллейбусу, в результате чего последний врезался в столб. В салоне находились пассажиры. Некоторые из них пострадали.
Факт ДТП расследует Следком. О результатах проверки Александр Бастрыкин потребовал сообщить ему. Он лично контролирует дело.
Утром 28 октября троллейбус сбил пешехода. Женщина погибла на месте.