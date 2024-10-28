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Posted 28 октября, 03:16

Published 28 октября, 03:16

Modified 28 октября, 03:18

Updated 28 октября, 03:18

Были пострадавшие

Бастрыкин проконтролирует расследование дела о ДТП с троллейбусом в Новосибирске

28 октября 2024, 03:16
Фото: 1MI
Были пострадавшие
В Новосибирске троллейбус попал в ДТП: в нем пострадали пассажиры и теперь дело взял под контроль глава СКР, сообщили в ведомстве.

Все произошло 24 октября в Калининском районе. В тот день водители общественного транспорта нарушили ПДД.

Автобус не уступил дорогу троллейбусу, в результате чего последний врезался в столб. В салоне находились пассажиры. Некоторые из них пострадали.

Факт ДТП расследует Следком. О результатах проверки Александр Бастрыкин потребовал сообщить ему. Он лично контролирует дело.

Утром 28 октября троллейбус сбил пешехода. Женщина погибла на месте.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Уголовное дело#Александр Бастрыкин
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