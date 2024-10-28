Бизнесмен из Новосибирска пойдет под суд за отказ снести нелегальную постройку

Posted 28 октября, 05:02
Published 28 октября, 05:02
Modified 28 октября, 05:04
Updated 28 октября, 05:04
Арбитражный суд обязал 25-летнего бизнесмена снести постройку, которую тот возвел незаконно. Заседание проходило еще в 2022 году. За это время никаких результатов так и не последовало. Решение суда мужчина исполнять отказывается.
Сам объект находится в Железнодорожном районе. Строить его никто не разрешал. Земля принадлежит муниципалитету. В итоге, нарушителя обвинили в злостном неисполнении решения суда. Дело рассмотрят в вышестоящей инстанции.
Тем временем один нелегальный объект уже снесли в этом районе. Это была местная шашлычная, построенная самовольно.