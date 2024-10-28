atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 05:02

Published 28 октября, 05:02

Modified 28 октября, 05:04

Updated 28 октября, 05:04

Постройку не могут снести

Бизнесмен из Новосибирска пойдет под суд за отказ снести нелегальную постройку

28 октября 2024, 05:02
Фото: atas.info
Постройку не могут снести
Житель Новосибирска отказывается сносить самовольную постройку, передает прокуратура.

Арбитражный суд обязал 25-летнего бизнесмена снести постройку, которую тот возвел незаконно. Заседание проходило еще в 2022 году. За это время никаких результатов так и не последовало. Решение суда мужчина исполнять отказывается.

Сам объект находится в Железнодорожном районе. Строить его никто не разрешал. Земля принадлежит муниципалитету. В итоге, нарушителя обвинили в злостном неисполнении решения суда. Дело рассмотрят в вышестоящей инстанции.

Тем временем один нелегальный объект уже снесли в этом районе. Это была местная шашлычная, построенная самовольно.

Суд решит судьбу «шарика» у театра «Глобус» в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирский ЛДС отдали в собственность мэрииВ Новосибирской области не будут продлевать мораторий на снос киосковЖителей Нахаловки обвинили в обрушении берега 1-й Ельцовки в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Снос
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика