Более миллиона «квадратов» под реновацию: Ефимов про программу КРТ в Москве

Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества, отметил, что всего по 14 проектам КРТ предусмотрена постройка почти 9,3 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых около 5,7 миллиона приходится на жилье, в том числе и коммерческую застройку, и около 2,5 миллиона — на общественно-деловые объекты. Площадь производств превысит один миллион квадратных метров.