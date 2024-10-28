Более миллиона «квадратов» под реновацию: Ефимов про программу КРТ в Москве

Posted 28 октября, 18:00
Published 28 октября, 18:00
Modified 28 октября, 18:00
Updated 28 октября, 18:00
Владимир Ефимов, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства, сообщил, что в рамках КРТ будет реализовано 14 проектов на общей площади почти 354 гектара. Об этом сообщает портал mos.ru.
Инвесторы построят жилье по программе реновации в Зеленоградском, Юго-Восточном, Западном, Северном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах. Ефимов отметил, что кварталы будут озеленены и благоустроены, а во дворах будут размещены детские площадки и места для занятий спортом на открытом воздухе.
Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества, отметил, что всего по 14 проектам КРТ предусмотрена постройка почти 9,3 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых около 5,7 миллиона приходится на жилье, в том числе и коммерческую застройку, и около 2,5 миллиона — на общественно-деловые объекты. Площадь производств превысит один миллион квадратных метров.
Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, добавил, что новые просторные квартиры с отделкой по программе реновации получат около 20 тысяч жителей столицы. На первых этажах новых домов будут открыты магазины, аптеки и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры. Он подчеркнул, что это повысит качество проживания и уровень доступности товаров и услуг.
В рамках программы комплексного развития территорий создаются новые кварталы, в которых на месте бывших промышленных зон проектируются дороги, жилье и необходимая инфраструктура. На текущий момент в столице на разных стадиях находятся 236 проектов КРТ, общая площадь которых составляет более 3,1 тысячи гектаров. Проработка данных проектов ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.