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Posted 28 октября, 08:19

Published 28 октября, 08:19

Modified 28 октября, 08:21

Updated 28 октября, 08:21

«Черный» криптобизнесмен намайнил под Новосибирском 12 миллионов

«Черный» криптобизнесмен намайнил под Новосибирском 12 миллионов

28 октября 2024, 08:19
Фото: 1MI
В понедельник, 28 октября, на оперативном совещании у губернатора Новосибирской области была озвучена информация о задержании криптовалютчика, который незаконно использовал оборудование Региональных электрических сетей.

В Мошковском районе был задержан мужчина, которого подозревают в незаконном использование оборудования АО «РЭС». Об этом в понедельник, 28 октября, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области заявил начальник регионального ГУ МВД России Кирилл Травин.

По информации главного полицейского, подозреваемый создал криптовалюту на 12 миллионов рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, проблема создания криптовалюты в последнее время остается актуальной. В июле «черный майнер» из Новосибирска нанес ущерб более 3 миллионов рублей. По версии следствия, 63-летний мужчина был владельцем более 200 майнинговых систем по добыче цифровой валюты.

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#Анатолий Якимов
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