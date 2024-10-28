«Черный» криптобизнесмен намайнил под Новосибирском 12 миллионов

Напомним, проблема создания криптовалюты в последнее время остается актуальной. В июле «черный майнер» из Новосибирска нанес ущерб более 3 миллионов рублей. По версии следствия, 63-летний мужчина был владельцем более 200 майнинговых систем по добыче цифровой валюты.