«Черный» криптобизнесмен намайнил под Новосибирском 12 миллионов

Posted 28 октября, 08:19
Published 28 октября, 08:19
Modified 28 октября, 08:21
Updated 28 октября, 08:21
В Мошковском районе был задержан мужчина, которого подозревают в незаконном использование оборудования АО «РЭС». Об этом в понедельник, 28 октября, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области заявил начальник регионального ГУ МВД России Кирилл Травин.
По информации главного полицейского, подозреваемый создал криптовалюту на 12 миллионов рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, проблема создания криптовалюты в последнее время остается актуальной. В июле «черный майнер» из Новосибирска нанес ущерб более 3 миллионов рублей. По версии следствия, 63-летний мужчина был владельцем более 200 майнинговых систем по добыче цифровой валюты.