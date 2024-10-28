Чиновники мэрии Новосибирска получат по 100 000 рублей — кому положены деньги

Posted 28 октября, 11:37
Published 28 октября, 11:37
Modified 28 октября, 11:39
Updated 28 октября, 11:39
На портале правовой информации Новосибирска опубликовано постановление, подписанное главой города Максимом Кудрявцевым. В нем говорится о внесении изменений в Положение о видах, порядке и условиях применения поощрений, особенностях иных выплат работникам мэрии. Так, там появился раздел о единовременном пособии тем, кто подпишет контракт с Министерством обороны России и отправится в зону проведения специальной военной операции.
Документ регламентирует порядок получения денежных средств. Согласно положению, одно из обязательных условий — в представлении на единовременное пособие должны быть прописаны реквизиты контракта о военной службе. Его размер выплаты составляет 100 000 рублей. Деньги перечисляют на основании представления мэра города или его заместителей, руководителей структурных подразделений, в которых трудится сотрудник.
Напомним, с 1 августа в Новосибирской области увеличены выплаты. Теперь они составляют — 805 тысяч рублей единовременно при заключении контракта, состоящая из двух частей — федеральной в 400 тысяч рублей и региональной — 405 тысяч рублей.