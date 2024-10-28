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Posted 28 октября, 11:37

Published 28 октября, 11:37

Modified 28 октября, 11:39

Updated 28 октября, 11:39

Чиновники мэрии Новосибирска получат по 100 000 рублей

Чиновники мэрии Новосибирска получат по 100 000 рублей — кому положены деньги

28 октября 2024, 11:37
Фото: atas.info
Чиновники мэрии Новосибирска получат по 100 000 рублей
100 тысяч рублей получат разово чиновники администрации города Новосибирска, в пресс-центре рассказали об условиях выплаты.

На портале правовой информации Новосибирска опубликовано постановление, подписанное главой города Максимом Кудрявцевым. В нем говорится о внесении изменений в Положение о видах, порядке и условиях применения поощрений, особенностях иных выплат работникам мэрии. Так, там появился раздел о единовременном пособии тем, кто подпишет контракт с Министерством обороны России и отправится в зону проведения специальной военной операции.

Документ регламентирует порядок получения денежных средств. Согласно положению, одно из обязательных условий — в представлении на единовременное пособие должны быть прописаны реквизиты контракта о военной службе. Его размер выплаты составляет 100 000 рублей. Деньги перечисляют на основании представления мэра города или его заместителей, руководителей структурных подразделений, в которых трудится сотрудник.

Напомним, с 1 августа в Новосибирской области увеличены выплаты. Теперь они составляют — 805 тысяч рублей единовременно при заключении контракта, состоящая из двух частей — федеральной в 400 тысяч рублей и региональной — 405 тысяч рублей.

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#Анатолий Якимов#Экономика#Общество#Спецоперация#Армия#Выплаты#Мэрия Новосибирска
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