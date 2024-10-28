Чиновники мэрии Новосибирска получат по 100 000 рублей — кому положены деньги

На портале правовой информации Новосибирска опубликовано постановление, подписанное главой города Максимом Кудрявцевым. В нем говорится о внесении изменений в Положение о видах, порядке и условиях применения поощрений, особенностях иных выплат работникам мэрии. Так, там появился раздел о единовременном пособии тем, кто подпишет контракт с Министерством обороны России и отправится в зону проведения специальной военной операции.