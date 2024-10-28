Гимназию обязали выплатить компенсацию за травму ребенка в Новосибирске

Posted 28 октября, 07:38
Published 28 октября, 07:38
Modified 28 октября, 07:40
Updated 28 октября, 07:40
Инцидент произошел весной 2023 года. На девочку напал ее одноклассник, толкнув ее. Школьница получила травму руки, упав на пол. Ей пришлось делать операцию.
Получив не только физический вред здоровью, но и моральный (она обращалась к психологу, перестала ходить на секции, замкнулась в себе), ее родители начали требовать компенсацию с гимназии, где произошел данный случай, с департамента образования мэрии и с мальчика, который напал на жертву.
После долгих разбирательств, с гимназии было решено взыскать 100 тысяч морального вреда в пользу несовершеннолетней, а с родителей хулигана — 300 тысяч рублей. Тогда сторона ответчиков решила обжаловать данное решение.
Мальчик рос в многодетной семье и такой большой суммы у них просто не было. К тому же, винили школу, которая должна была обеспечить безопасность детей. Им удалось обжаловать решение.
С семьи ребенка брать деньги отказались, а вот с гимназии взяли 300 тысяч рублей компенсации и 40 тысяч за услуги адвоката. Ранее школьницы станцевали на памятнике жертвам войны, за что с ними была проведена беседа.