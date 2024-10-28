Гимназию обязали выплатить компенсацию за травму ребенка в Новосибирске

Получив не только физический вред здоровью, но и моральный (она обращалась к психологу, перестала ходить на секции, замкнулась в себе), ее родители начали требовать компенсацию с гимназии, где произошел данный случай, с департамента образования мэрии и с мальчика, который напал на жертву.