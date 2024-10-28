atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 07:38

Published 28 октября, 07:38

Modified 28 октября, 07:40

Updated 28 октября, 07:40

Девочка пострадала

Гимназию обязали выплатить компенсацию за травму ребенка в Новосибирске

28 октября 2024, 07:38
Фото: Изображение Midjourney
Девочка пострадала
В Новосибирске со школы взыскали приличную компенсацию за травму ребенка, сообщает судебный департамент.

Инцидент произошел весной 2023 года. На девочку напал ее одноклассник, толкнув ее. Школьница получила травму руки, упав на пол. Ей пришлось делать операцию.

Получив не только физический вред здоровью, но и моральный (она обращалась к психологу, перестала ходить на секции, замкнулась в себе), ее родители начали требовать компенсацию с гимназии, где произошел данный случай, с департамента образования мэрии и с мальчика, который напал на жертву.

Фундамент рушится у школы в Новосибирской области — что произошло
Узнать подробнее

После долгих разбирательств, с гимназии было решено взыскать 100 тысяч морального вреда в пользу несовершеннолетней, а с родителей хулигана — 300 тысяч рублей. Тогда сторона ответчиков решила обжаловать данное решение.

Мальчик рос в многодетной семье и такой большой суммы у них просто не было. К тому же, винили школу, которая должна была обеспечить безопасность детей. Им удалось обжаловать решение.

С семьи ребенка брать деньги отказались, а вот с гимназии взяли 300 тысяч рублей компенсации и 40 тысяч за услуги адвоката. Ранее школьницы станцевали на памятнике жертвам войны, за что с ними была проведена беседа.

В школе Новосибирска произошло массовое отравление детей
Узнать подробнее
Читайте также:
Школа в Новосибирске наказала учителя, который просмотрел драку детейНовосибирские школьники уходят на осенние каникулы
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Школа#Школьники#Суд#Компенсация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика