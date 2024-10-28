atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 07:01

Published 28 октября, 07:01

Modified 28 октября, 07:03

Updated 28 октября, 07:03

Рост ключевой ставки до 21%

Как ключевая ставка в 21% повлияет на россиян — мнение эксперта

28 октября 2024, 07:01
Фото: Изображение Midjourney
Рост ключевой ставки до 21%

Стало известно, как ключевая ставка в 21% отразится на жителях Новосибирска

В пятницу, 25 октября, Центробанк России в очередной раз повысил ключевую ставку до 21%: как это повлияет на экономику, рассказали эксперты.

За неполные два года, с января 2023 года ключевая ставка выросла с 5,5% до 21%. В Центробанке объясняют эту меру высокой инфляцией. При этом, растет спрос на товары и услуги, а производители не могут его удовлетворить.

Предполагается, что ключевая ставка продолжит расти. Следующее заседание ЦБ России пройдет 20 декабря. По мнению банкиров, это позволит сдержать инфляцию в пределах 4,5-5% в 2025 году и 4% в 2026 году.

Однако экономисты считают, что одним повышением ключевой ставки инфляционный клубок не распутать. Нужны и другие меры. Так управляющий директор инвестиционной компании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев в интервью «Новым известиям» рассказал, что динамика роста цен будет по-прежнему сохраняться.

С ним согласен начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский. По его словам, с повышением ставки Банк России поднял прогноз по инфляции на следующий год.

При этом в Центробанке не видят риски рецессии: экономика растет более умеренными темпами.

По мнению члена совета «Деловой России» Алексея Лазутина, страну ожидает снижение предпринимательской активности из-за ужесточения денежно-кредитной политики.

Но это не самое страшное. Повышение ключевой ставки отразится на простых россиянах. В первую очередь на тех, кто планировал купить недвижимость за счет ипотечного кредитования. Минимальная ставка в Сбербанке уже составляет 27%. Ежемесячный платеж за квартиру стоимостью 10 миллионов рублей будет равняться 206 тысячам рублей. В этом случае зарплаты должны быть более 260 тысяч рублей. Поэтому большинство просто откажется от покупки недвижимости. Они просто будут ждать, когда цены начнут снижаться.

Большинство экономистов уверены, что в 2025 году ключевая ставка достигнет 22-25%. И только во втором полугодии возможно ее снижение.

В сентябре годовая инфляция в Новосибирской области составила 8,35%
Узнать подробнее
Читайте также:
Дом строили с 2018 года Под Новосибирском продают дом за 220 млн — как он выглядит и почему так дорогоСтоимость одного квадратного метра в Новосибирске достигла 146 тысяч рублей29% новосибирцев не готовы обзаводиться собственной квартирой
#Анатолий Якимов#Экономика#Общество#Недвижимость#Инфляция#Рост цен
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика