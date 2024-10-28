Как ключевая ставка в 21% повлияет на россиян — мнение эксперта

Posted 28 октября, 07:01
Published 28 октября, 07:01
Modified 28 октября, 07:03
Updated 28 октября, 07:03
За неполные два года, с января 2023 года ключевая ставка выросла с 5,5% до 21%. В Центробанке объясняют эту меру высокой инфляцией. При этом, растет спрос на товары и услуги, а производители не могут его удовлетворить.
Предполагается, что ключевая ставка продолжит расти. Следующее заседание ЦБ России пройдет 20 декабря. По мнению банкиров, это позволит сдержать инфляцию в пределах 4,5-5% в 2025 году и 4% в 2026 году.
Однако экономисты считают, что одним повышением ключевой ставки инфляционный клубок не распутать. Нужны и другие меры. Так управляющий директор инвестиционной компании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев в интервью «Новым известиям» рассказал, что динамика роста цен будет по-прежнему сохраняться.
С ним согласен начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский. По его словам, с повышением ставки Банк России поднял прогноз по инфляции на следующий год.
При этом в Центробанке не видят риски рецессии: экономика растет более умеренными темпами.
По мнению члена совета «Деловой России» Алексея Лазутина, страну ожидает снижение предпринимательской активности из-за ужесточения денежно-кредитной политики.
Но это не самое страшное. Повышение ключевой ставки отразится на простых россиянах. В первую очередь на тех, кто планировал купить недвижимость за счет ипотечного кредитования. Минимальная ставка в Сбербанке уже составляет 27%. Ежемесячный платеж за квартиру стоимостью 10 миллионов рублей будет равняться 206 тысячам рублей. В этом случае зарплаты должны быть более 260 тысяч рублей. Поэтому большинство просто откажется от покупки недвижимости. Они просто будут ждать, когда цены начнут снижаться.
Большинство экономистов уверены, что в 2025 году ключевая ставка достигнет 22-25%. И только во втором полугодии возможно ее снижение.