Как ключевая ставка в 21% повлияет на россиян — мнение эксперта

Но это не самое страшное. Повышение ключевой ставки отразится на простых россиянах. В первую очередь на тех, кто планировал купить недвижимость за счет ипотечного кредитования. Минимальная ставка в Сбербанке уже составляет 27%. Ежемесячный платеж за квартиру стоимостью 10 миллионов рублей будет равняться 206 тысячам рублей. В этом случае зарплаты должны быть более 260 тысяч рублей. Поэтому большинство просто откажется от покупки недвижимости. Они просто будут ждать, когда цены начнут снижаться.