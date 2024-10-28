Магнитные бури в ноябре 2024 года: как подготовиться и на что обратить внимание

Влияние геомагнитных бурь, особенно в моменты их пиков, может сказаться как на работе электроприборов, так и на самочувствии людей, особенно метеозависимых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Разберем подробнее, чего ожидать от магнитных возмущений в ближайшие недели, а также поговорим о том, как минимизировать их влияние на организм.