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Posted 28 октября, 06:02

Published 28 октября, 06:02

Modified 28 октября, 06:04

Updated 28 октября, 06:04

Магнитные бури в ноябре

Магнитные бури в ноябре 2024 года: как подготовиться и на что обратить внимание

28 октября 2024, 06:02
Фото: Изображение Midjourney
Магнитные бури в ноябре

Опубликован график магнитных бурь на ноябрь в Новосибирске

В этом ноябре ожидается активность на Солнце, которая может повлиять на магнитное поле Земли, вызвав серию магнитных бурь.

Влияние геомагнитных бурь, особенно в моменты их пиков, может сказаться как на работе электроприборов, так и на самочувствии людей, особенно метеозависимых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Разберем подробнее, чего ожидать от магнитных возмущений в ближайшие недели, а также поговорим о том, как минимизировать их влияние на организм.

Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2024 года

Согласно данным лабораторий, занимающихся мониторингом солнечной активности, в ноябре на Землю обрушатся магнитные возмущения с уровнем ниже G1. Наиболее ощутимые бури, способные вызвать недомогание у метеочувствительных людей, ожидаются в середине месяца — 11, 12 и 15 ноября.

Полный график магнитных бурь на ноябрь выглядит следующим образом:

  • 8 ноября — слабый геошторм, низкий уровень.
  • 10 ноября — возмущение ниже уровня G1, средняя сила.
  • 11 ноября — умеренная активность, уровень G1.
  • 12 ноября — продолжение геомагнитного возмущения с умеренной интенсивностью.
  • 14 ноября — слабая активность, ближе к вечеру буря нарастет.
  • 15 ноября — пик активности магнитных бурь.
  • 17 ноября — слабый геошторм, который может усилиться к концу дня.
  • 18 ноября — снижение магнитной активности, уровень G1.

Эти даты рассчитаны на основе текущих данных и могут корректироваться в зависимости от новых показателей солнечной активности. Подобные геомагнитные возмущения могут продолжаться как несколько часов, так и несколько суток.

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Влияние магнитных бурь на человека и основные симптомы

Магнитные бури воздействуют на организм, провоцируя изменения в самочувствии, особенно у тех, кто чувствителен к погодным изменениям. Наиболее частыми симптомами становятся:

  • Головная боль и головокружение. В моменты активных бурь метеочувствительные люди могут испытывать сильные головные боли, иногда сопровождаемые тошнотой.
  • Скачки артериального давления. Гипертоники и гипотоники могут заметить перепады давления, что особенно актуально в моменты пиковых значений бурь.
  • Обострение хронических заболеваний. В магнитные бури чаще обостряются болезни сердца, могут возникнуть боли в суставах и мышцах.
  • Снижение настроения и утомляемость. Некоторые люди отмечают депрессивные состояния, апатию, быструю утомляемость, упадок сил.
  • Нарушения сна. Из-за возмущений в магнитосфере Земли многим труднее уснуть, появляются частые пробуждения ночью.
Магнитные бури могут повлиять на самочувствиеМагнитные бури могут повлиять на самочувствие
Магнитные бури могут повлиять на самочувствие. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Эти симптомы могут проявляться с разной интенсивностью и обычно более выражены у людей с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями, а также у пожилых и метеочувствительных людей.

Что такое магнитные бури и почему они возникают?

Магнитные бури возникают из-за взаимодействия солнечных вспышек с магнитным полем Земли. Эти вспышки выбрасывают потоки солнечной плазмы, которые достигают магнитосферы Земли и нарушают её стабильность. Геомагнитная буря может охватывать всю планету и влияет не только на самочувствие, но и на работу электрических приборов, систем связи и навигации.

Учёные выделяют пять уровней геомагнитных бурь, начиная с G1 (слабая) до G5 (экстремально сильная):

  • G1 — Слабая. Проходит практически незаметно, не причиняя вреда здоровью и электронике.
  • G2 — Средняя. Может вызывать незначительные колебания в электросетях и слабое полярное сияние. На метеочувствительных людей оказывает лёгкое влияние.
  • G3 — Сильная. Воздействует на работу электроприборов и навигационных систем, требует осторожности у людей с сердечно-сосудистыми проблемами.
  • G4 — Очень сильная. Способна вывести из строя электрооборудование, вызывает сбои в связи.
  • G5 — Экстремально сильная. Вызывает серьёзные поломки оборудования, может повлиять на спутники, выводя их из строя.
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Как подготовиться к магнитным бурям?

Если вы ощущаете влияние магнитных бурь, особенно в периоды интенсивных возмущений, можно соблюдать несколько простых рекомендаций:

  1. Поддерживайте спокойствие и избегайте стресса. При магнитных бурях важно сохранять эмоциональное равновесие, чтобы снизить влияние геомагнитного стресса на организм.
  2. Следите за питанием и пейте больше воды. В этот период лучше избегать жирной, острой пищи, алкоголя и кофеина. Отдавайте предпочтение лёгким блюдам, овощам, злакам и натуральным напиткам.
  3. Уделите время отдыху и сну. Полноценный сон поможет организму лучше справляться с нагрузками.
  4. Проводите время на свежем воздухе. Лёгкая прогулка способствует стабилизации кровообращения и улучшает самочувствие.
  5. Избегайте перегрузок и конфликтов. В период магнитных бурь не стоит планировать физические нагрузки и долгие поездки. Постарайтесь отложить деловые встречи или потенциально конфликтные разговоры.
  6. Проконсультируйтесь с врачом при наличии хронических заболеваний. Это особенно важно для тех, кто страдает гипертонией или сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Магнитная буря может спровоцировать головную больМагнитная буря может спровоцировать головную боль
Магнитная буря может спровоцировать головную боль. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Как снизить негативное влияние магнитных бурь

Уже во время магнитной бури, если вы ощущаете ухудшение самочувствия, можно придерживаться следующих мер:

  • Легкие физические упражнения. Утренняя гимнастика или простая растяжка помогут разогнать кровь и расслабить мышцы.
  • Практики релаксации и дыхательные упражнения. Спокойное дыхание или медитация могут снизить тревожность и напряжение.
  • Приём витаминов и поддерживающих препаратов. Витаминные комплексы, особенно содержащие магний и витамины группы B, положительно сказываются на нервной системе.
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Здоровье#Магнитные бури#Солнце#Хронические заболевания
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