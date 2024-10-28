Магнитные бури в ноябре 2024 года: как подготовиться и на что обратить внимание

Posted 28 октября, 06:02
Published 28 октября, 06:02
Modified 28 октября, 06:04
Updated 28 октября, 06:04
Влияние геомагнитных бурь, особенно в моменты их пиков, может сказаться как на работе электроприборов, так и на самочувствии людей, особенно метеозависимых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Разберем подробнее, чего ожидать от магнитных возмущений в ближайшие недели, а также поговорим о том, как минимизировать их влияние на организм.
Согласно данным лабораторий, занимающихся мониторингом солнечной активности, в ноябре на Землю обрушатся магнитные возмущения с уровнем ниже G1. Наиболее ощутимые бури, способные вызвать недомогание у метеочувствительных людей, ожидаются в середине месяца — 11, 12 и 15 ноября.
Полный график магнитных бурь на ноябрь выглядит следующим образом:
Эти даты рассчитаны на основе текущих данных и могут корректироваться в зависимости от новых показателей солнечной активности. Подобные геомагнитные возмущения могут продолжаться как несколько часов, так и несколько суток.
Магнитные бури воздействуют на организм, провоцируя изменения в самочувствии, особенно у тех, кто чувствителен к погодным изменениям. Наиболее частыми симптомами становятся:
Эти симптомы могут проявляться с разной интенсивностью и обычно более выражены у людей с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями, а также у пожилых и метеочувствительных людей.
Магнитные бури возникают из-за взаимодействия солнечных вспышек с магнитным полем Земли. Эти вспышки выбрасывают потоки солнечной плазмы, которые достигают магнитосферы Земли и нарушают её стабильность. Геомагнитная буря может охватывать всю планету и влияет не только на самочувствие, но и на работу электрических приборов, систем связи и навигации.
Учёные выделяют пять уровней геомагнитных бурь, начиная с G1 (слабая) до G5 (экстремально сильная):
Если вы ощущаете влияние магнитных бурь, особенно в периоды интенсивных возмущений, можно соблюдать несколько простых рекомендаций:
Уже во время магнитной бури, если вы ощущаете ухудшение самочувствия, можно придерживаться следующих мер: