Мокрый снег выпадет в Новосибирске — когда ждать осадки

По словам Кичановой, во вторник, 29 октября, дневные и ночные температуры останутся на уровне +2…+4°C. Ожидается, что ночью ветер будет северного направления, а днем сменится на северо-западный со скоростью 4-9 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с. Это приведет к формированию гололедных явлений, однако, как успокаивает синоптик, их влияние ограничится наледью на проводах и деревьях, а не на дорогах, пишет VN.ru.