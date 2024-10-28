Мокрый снег выпадет в Новосибирске — когда ждать осадки

Posted 28 октября, 12:29
Published 28 октября, 12:29
Modified 28 октября, 12:31
Updated 28 октября, 12:31
По словам Кичановой, во вторник, 29 октября, дневные и ночные температуры останутся на уровне +2…+4°C. Ожидается, что ночью ветер будет северного направления, а днем сменится на северо-западный со скоростью 4-9 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с. Это приведет к формированию гололедных явлений, однако, как успокаивает синоптик, их влияние ограничится наледью на проводах и деревьях, а не на дорогах, пишет VN.ru.
30 октября, в среду, осадки в виде дождя и мокрого снега сохранятся. Ночная температура ожидается около нуля, днем будет +1…+3°C. А 31 октября ночные температуры опустятся до -1…-3°C, днем потеплеет до +1…+3°C. Ветер также сохранится северо-западный, 3-8 м/с.
По прогнозам синоптиков, с приходом ноября температура начнет понижаться, но 2 и 3 ноября ожидается небольшое потепление, которое принесет очередную порцию осадков в виде дождя. Следующая неделя, как утверждает Кичанова, обещает быть переменчивой: температура будет колебаться с сильной амплитудой, что создаст неустойчивые погодные условия.