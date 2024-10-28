Народные приметы на 29 октября: что можно и нельзя делать в день Лонгина Сотника

Posted 28 октября, 12:14
Published 28 октября, 12:14
Modified 28 октября, 12:14
Updated 28 октября, 12:14
Лонгин Сотник — легендарный римский воин, принимавший участие в распятии Христа. По преданию, страдавший от катаракты Лонгин пронзил тело Иисуса копьем, и его глаза чудесным образом исцелились, когда на них попала кровь Спасителя. Этот момент стал переломным для Лонгина: он уверовал в Христа и начал проповедовать христианство, за что позже принял мученическую смерть.
С тех пор в народе Лонгина почитают как покровителя зрения и защитника от темных сил, а его день окружен приметами и традициями.
По погодным признакам 29 октября можно предсказать грядущую зиму:
Среди православных Лонгин Сотник чтится как защитник дома и семьи. В этот день принято молиться о здравии близких, проводить вечер в кругу семьи и избегать тяжелой работы, особенно связанной с напряжением зрения.