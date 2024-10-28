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Posted 28 октября, 12:14

Published 28 октября, 12:14

Modified 28 октября, 12:14

Updated 28 октября, 12:14

День Лонгина Сотника 29 октября

Народные приметы на 29 октября: что можно и нельзя делать в день Лонгина Сотника

28 октября 2024, 12:14
Фото: Икона
День Лонгина Сотника 29 октября

Новосибирцам рассказали о запретах в день Лонгина Сотника 29 октября

В православной традиции 29 октября чтят память мученика Лонгина Сотника. В этот день, получивший название Лонгин Вратник, верующие обращаются к святому за защитой от бед и болезней глаз, веря, что он убережет дом от нечистой силы.

История Лонгина Сотника

Лонгин Сотник — легендарный римский воин, принимавший участие в распятии Христа. По преданию, страдавший от катаракты Лонгин пронзил тело Иисуса копьем, и его глаза чудесным образом исцелились, когда на них попала кровь Спасителя. Этот момент стал переломным для Лонгина: он уверовал в Христа и начал проповедовать христианство, за что позже принял мученическую смерть.

С тех пор в народе Лонгина почитают как покровителя зрения и защитника от темных сил, а его день окружен приметами и традициями.

Лонгин СотникЛонгин Сотник
Лонгин Сотник. Фото: Икона

Приметы на погоду

По погодным признакам 29 октября можно предсказать грядущую зиму:

  • Если вечер выдался ясным, завтра ожидается хорошая погода.
  • Яркие звезды в ночном небе сулят солнце на следующий день, а тусклые звезды — снег и дождь.
  • Туман утром предвещает скорую оттепель.
  • Сильный ветер указывает на дождливую погоду.
  • Утренний дождь скоро закончится, а начавшийся после полудня может продолжаться весь день.

Что можно делать 29 октября

  • Помолиться о здоровье глаз. Святой Лонгин почитается как целитель глазных болезней, и в этот день верующие обращаются к нему с просьбами об излечении.
  • Проветрить зимнюю одежду. Считалось, что одежда, на которую попадет солнечный свет 29 октября, лучше защитит от холода зимой.
  • Пригласить близких на ужин. Совместный вечер способствует укреплению семейных уз и привлечению в дом достатка.
  • Вынести мусор. В старину верили, что 29 октября важно избавляться от хлама, чтобы не привлечь нечистую силу в дом.
Православным следует придерживаться запретовПравославным следует придерживаться запретов
Православным следует придерживаться запретов. Фото: Икона

Что нельзя делать 29 октября

  • Гадать на суженого. Незамужним девушкам гадание на жениха в этот день грозит одиночеством.
  • Злиться и сквернословить. Негативные эмоции и плохое настроение, согласно приметам, могут притянуть беды.
  • Начинать новые дела. День Лонгина Сотника не подходит для серьезных начинаний и важных проектов — они могут не завершиться удачно.
  • Выходить первым из дома младшим членам семьи. Это должен делать старший член семьи, чтобы защитить младших от нечистой силы.
  • Подбирать найденные вещи. Считалось, что чужие предметы могут принести в дом беды и болезни.

Значение дня Лонгина Сотника для православных

Среди православных Лонгин Сотник чтится как защитник дома и семьи. В этот день принято молиться о здравии близких, проводить вечер в кругу семьи и избегать тяжелой работы, особенно связанной с напряжением зрения.

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