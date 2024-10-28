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Posted 28 октября, 12:13

Published 28 октября, 12:13

Modified 28 октября, 12:13

Updated 28 октября, 12:13

«Служебный роман»

Неожиданный места съемок советских фильмов: проверьте, узнаете ли вы все. Тест

28 октября 2024, 12:13
Фото: ркж. Эльдар Рязанов, 1977 г.
«Служебный роман»
Советские фильмы — это не только культовые персонажи и запоминающиеся фразы, но и живописные локации, в которых разворачиваются их истории. Пройдите этот тест и проверьте свои знания о тех городах, где были сняты известные советские картины!

Светские фильмы оставили неизгладимый след в сердцах многих поколений. Теперь у вас есть шанс показать свои знания и вспомнить, в каком городе были сняты эти незабываемые сцены.

 

Сможете узнать, где были сняты культовые советские фильмы?
Тест

Какой город стал фоном для ваших любимых советских фильмов? Знаете ли вы, где снимались сцены, которые вы помните с детства? Давайте проверим, насколько хорошо вы знакомы с местами съемок культовых лент!

Хотите еще проверить свои знания советского кино? Узнайте, сможете ли вы угадать фильм по цитате из него в нашем тесте.

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#Алина Гурицкая#Культура#Тесты#Россия#Кино#СССР#Фильм#Советские фильмы
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