Новосибирская область не вошла в топ-10 лидеров по научно-техническом прогрессу

Posted 28 октября, 11:37
Published 28 октября, 11:37
Modified 28 октября, 11:39
Updated 28 октября, 11:39
Рейтинг регионов составили аналитики РИА Новости. Новосибирская область заняла 13 место, поднявшись на 3 позиции с 2022 года. Топ из 10 лидеров составляют те же регионы: Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Нижегородска яобласть, Московская область, Самарская область, Пермский край, Тульская область, Ульяновская область, Свердловская область.
Научная среда в Новосибирской области отличается высокой концентрацией исследовательских институтов и инновационных центров, многие из которых объединены в рамках уникального Академгородка. Основанный в середине XX века, этот научный комплекс стал домом для множества лабораторий, университетов и высокотехнологичных компаний. Сегодня Академгородок продолжает развиваться, активно участвуя в разработках, способствующих технологическому прогрессу в России и за ее пределами.
Новосибирский государственный университет (НГУ) и десятки институтов Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) обеспечивают региону высокий уровень подготовки научных кадров. В университете ведутся исследования в области биотехнологий, физики, математики и IT-технологий, а выпускники вуза успешно находят применение своим знаниям не только в России, но и за рубежом.