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Posted 28 октября, 11:37

Published 28 октября, 11:37

Modified 28 октября, 11:39

Updated 28 октября, 11:39

Дом ученых в Академгородке

Новосибирская область не вошла в топ-10 лидеров по научно-техническом прогрессу

28 октября 2024, 11:37
Фото: Полина Симакова. atas.info
Дом ученых в Академгородке
Новосибирская область заняла 13-е место в рейтинге регионов России по научно-технологическому развитию, поднявшись на три позиции по сравнению с прошлым годом. С индексом 52,43 она опережает такие регионы, как Краснодарский край и Хабаровский край, и продолжает укреплять свои позиции среди научных ц

Рейтинг регионов составили аналитики РИА Новости. Новосибирская область заняла 13 место, поднявшись на 3 позиции с 2022 года. Топ из 10 лидеров составляют те же регионы: Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Нижегородска яобласть, Московская область, Самарская область, Пермский край, Тульская область, Ульяновская область, Свердловская область.

Рейтинг регионовРейтинг регионов
Рейтинг регионов. Фото: РИА Новости

Научная среда в Новосибирской области отличается высокой концентрацией исследовательских институтов и инновационных центров, многие из которых объединены в рамках уникального Академгородка. Основанный в середине XX века, этот научный комплекс стал домом для множества лабораторий, университетов и высокотехнологичных компаний. Сегодня Академгородок продолжает развиваться, активно участвуя в разработках, способствующих технологическому прогрессу в России и за ее пределами.

Новосибирский государственный университет (НГУ) и десятки институтов Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) обеспечивают региону высокий уровень подготовки научных кадров. В университете ведутся исследования в области биотехнологий, физики, математики и IT-технологий, а выпускники вуза успешно находят применение своим знаниям не только в России, но и за рубежом.

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#Алина Гурицкая#Наука#Новосибирская область#Академгородок#СО РАН#Математика#Физика#Новосибирский государственный университет
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