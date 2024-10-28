Новосибирская область не вошла в топ-10 лидеров по научно-техническом прогрессу

Научная среда в Новосибирской области отличается высокой концентрацией исследовательских институтов и инновационных центров, многие из которых объединены в рамках уникального Академгородка. Основанный в середине XX века, этот научный комплекс стал домом для множества лабораторий, университетов и высокотехнологичных компаний. Сегодня Академгородок продолжает развиваться, активно участвуя в разработках, способствующих технологическому прогрессу в России и за ее пределами.