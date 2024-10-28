Новосибирские школьники уходят на осенние каникулы

Posted 27 октября, 22:43
Published 27 октября, 22:43
Modified 27 октября, 22:43
Updated 27 октября, 22:43
Родители сообщают, что учителя уже провели классные часы и выставили оценки за первую четверть.
Хотя министерство просвещения рекомендует общие сроки для каникул, каждое учебное заведение вправе определять их самостоятельно. Однако большинство школ в регионе предпочитают следовать общероссийскому графику, установленному министерством.
Для взрослых жителей Новосибирской области неделя обещает быть интенсивной, так как она будет шестидневной. Зато отдыхать новосибирцы будут 3 и 4 ноября — в понедельник и воскресенье.