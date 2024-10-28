atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября, 22:43

Published 27 октября, 22:43

Modified 27 октября, 22:43

Updated 27 октября, 22:43

Школьники уходят на каникулы

Новосибирские школьники уходят на осенние каникулы

27 октября 2024, 22:43
Фото: Изображение Midjourney
Школьники уходят на каникулы
С 28 октября по 3 ноября школьники Новосибирской области отправятся на осенние каникулы. Небольшой перерыв в учебе позволит детям отдохнуть и набраться сил перед второй четвертью, которая традиционно считается самой короткой в учебном году.

Родители сообщают, что учителя уже провели классные часы и выставили оценки за первую четверть.

Хотя министерство просвещения рекомендует общие сроки для каникул, каждое учебное заведение вправе определять их самостоятельно. Однако большинство школ в регионе предпочитают следовать общероссийскому графику, установленному министерством.

Для взрослых жителей Новосибирской области неделя обещает быть интенсивной, так как она будет шестидневной. Зато отдыхать новосибирцы будут 3 и 4 ноября — в понедельник и воскресенье.

Утвержден график выходных и рабочих дней — как отдыхаем в 2025 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Прогноз погоды на ноябрь-2024 в Новосибирске: аномальное тепло и первые снегопадыКоммунистам Новосибирска негде праздновать 7 ноябряРождественский пост в 2024 году: когда соблюдать в ноябре
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Школьники#Отдых#Учеба#Родители#Каникулы#График
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика