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Posted 28 октября, 01:56

Published 28 октября, 01:56

Modified 28 октября, 01:58

Updated 28 октября, 01:58

Мужчина не выжил после ДТП

Пешеход погиб под колесами иномарки в Новосибирске

28 октября 2024, 01:56
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина не выжил после ДТП
В Новосибирске от удара машины погиб горожанин, о чем рассказали в ГАИ.

ДТП случилось в Ленинском районе 27 октября. Hyundai Elantra управлял 23-летний мужчина.

Трагедия произошла на улице Станционной. Автомобиль сбил пешехода, перебегающего дорогу в запрещенном для этого месте. От удара человека отбросило на другой автомобиль.

Травмы, полученные нарушителем при ДТП, оказались серьезными. Житель Новосибирска не выжил. Его личность еще не установлена, на вид ему около 40 лет. На месте проводили проверку по факту аварии сотрудники ГАИ и следователи. Также ранее на трассе был сбит лось, а водитель незаметно скрылся.

Фото: ГАИ
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