Пешеход погиб под колесами иномарки в Новосибирске

Травмы, полученные нарушителем при ДТП, оказались серьезными. Житель Новосибирска не выжил. Его личность еще не установлена, на вид ему около 40 лет. На месте проводили проверку по факту аварии сотрудники ГАИ и следователи. Также ранее на трассе был сбит лось, а водитель незаметно скрылся.