По неизвестным причинам внезапно отменили концерт группы «Непара»

Тур «Полвека», в рамках которого и был запланирован концерт в Новосибирске, включал в себя как известные хиты группы, так и новые композиции. Организаторы обещали живое исполнение и узнаваемый стиль, благодаря которому «Непара» завоевала популярность еще в 2000-х годах. Поклонники ожидали услышать такие песни, как «Другая причина» и «Плачь и смотри», которые и спустя годы остаются популярными.