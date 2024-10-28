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Posted 28 октября, 12:44

Published 28 октября, 12:44

Modified 28 октября, 12:46

Updated 28 октября, 12:46

Группа «Непара»

По неизвестным причинам внезапно отменили концерт группы «Непара»

28 октября 2024, 12:44
Фото: life.ru
Группа «Непара»

В Новосибирске отменили концерт группы «Непара»

29 октября в Доме ученых Академгородка должен был состояться концерт Александра Шоуа и группы «Непара», посвященный юбилею артиста. Однако за день до события стало известно, что выступление отменено.

Концерт отменили за день до выступления. Представители культурного учреждения сообщили, что билеты, стоимость которых начиналась от 2,5 тысяч рублей, можно будет вернуть в кассах. Певец также не прокомментировал ситуацию в своих социальных сетях.

Тур «Полвека», в рамках которого и был запланирован концерт в Новосибирске, включал в себя как известные хиты группы, так и новые композиции. Организаторы обещали живое исполнение и узнаваемый стиль, благодаря которому «Непара» завоевала популярность еще в 2000-х годах. Поклонники ожидали услышать такие песни, как «Другая причина» и «Плачь и смотри», которые и спустя годы остаются популярными.

Новосибирск — не единственный город, где отменился концерт Александра Шоуа. Ранее стало известно о том, что концерт, запланированный в Екатеринбурге, также был отменен без объяснения причин.

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