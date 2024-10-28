По неизвестным причинам внезапно отменили концерт группы «Непара»

Posted 28 октября, 12:44
Published 28 октября, 12:44
Modified 28 октября, 12:46
Updated 28 октября, 12:46
Концерт отменили за день до выступления. Представители культурного учреждения сообщили, что билеты, стоимость которых начиналась от 2,5 тысяч рублей, можно будет вернуть в кассах. Певец также не прокомментировал ситуацию в своих социальных сетях.
Тур «Полвека», в рамках которого и был запланирован концерт в Новосибирске, включал в себя как известные хиты группы, так и новые композиции. Организаторы обещали живое исполнение и узнаваемый стиль, благодаря которому «Непара» завоевала популярность еще в 2000-х годах. Поклонники ожидали услышать такие песни, как «Другая причина» и «Плачь и смотри», которые и спустя годы остаются популярными.
Новосибирск — не единственный город, где отменился концерт Александра Шоуа. Ранее стало известно о том, что концерт, запланированный в Екатеринбурге, также был отменен без объяснения причин.