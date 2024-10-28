Под Новосибирском продают дом за 220 млн — как он выглядит и почему так дорого

Posted 28 октября, 04:45
Published 28 октября, 04:45
Modified 28 октября, 04:47
Updated 28 октября, 04:47
Двухэтажный коттедж, внешний вид которого наводит на мысли о творениях знаменитого испанского архитектора Антонио Гауди, выставлен на продажу за 220 млн рублей. Здание расположено в коттеджном поселке «Горки Академпарка», в 7 километрах от Академгородка. «Идеальный загородный жилой дом, настоящее воплощение вашей мечты», как сказано в объявлении, имеет общую площадь более 1 тысячи квадратных метров.
На подземном «нулевом» этаже расположено 4 санузла, мастерская, три жилых комнаты, сауна, хамам, зимний сад и оружейная комната.
На первом этаже располагается просторная кухня-столовая, гардероб, гостиная, прачечная, две жилых комнаты, ванная комната и три санузла. Второй этаж так же оснащен ванной комнатой, есть две гостевые комнаты, два санузла, там же находится еще одна мастерская и спортзал.
«Интересуетесь? С 2018 года строили и только сейчас закончили, да и то, похоже, не до конца», — подошел к корреспонденту Atas.Info, который фотографировал необычный дом, мужчина предпенсионного возраста.
Сергей, так представился собеседник, рассказал, что живет в типовом коттедже неподалеку. Хозяев дома он не знает, но предполагает, что они или их родственники обитают в большом одноэтажном флигеле, который расположен рядом с основным строением. Непосредственно огромный дом с изогнутой крышей для проживания, по словам Сергея, сейчас не готов, там нет ни обстановки, ни внутренней отделки.
«С ума сойти, это у нас в поселке, где постоянно воды нет, такие цены! Кто ж его купит», -поразился мужчина, когда узнал, что дом продается и сколько за него просят.
Это не единственный необычный дом в поселке, который изначально строился силами Академпарка для резидентов инновационных компаний.
Два года назад здесь построили первый в России 4-этажный 16-квартирный жилой деревянный дом. Его с помпой презентовали занимавшему тогда пост главы регионального Минстроя с приставкой и. о. Алексею Колмакову. Но дом до сих пор не заселен — говорят, его мешают сдать какие-то технические проблемы.
Есть в поселке и любопытный коттедж в виде гриба, построенный из соломы. Как уверяет его владелец, стены из спрессованной соломы значительно экологичнее и пожаробезопаснее деревянных.