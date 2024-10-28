Под Новосибирском продают дом за 220 млн — как он выглядит и почему так дорого

Сергей, так представился собеседник, рассказал, что живет в типовом коттедже неподалеку. Хозяев дома он не знает, но предполагает, что они или их родственники обитают в большом одноэтажном флигеле, который расположен рядом с основным строением. Непосредственно огромный дом с изогнутой крышей для проживания, по словам Сергея, сейчас не готов, там нет ни обстановки, ни внутренней отделки.