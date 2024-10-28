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Posted 28 октября, 04:45

Published 28 октября, 04:45

Modified 28 октября, 04:47

Updated 28 октября, 04:47

Дом строили с 2018 года

Под Новосибирском продают дом за 220 млн — как он выглядит и почему так дорого

28 октября 2024, 04:45
Фото: atas.info
Дом строили с 2018 года

Под Новосибирском за 220 млн продают дом в стиле Гауди

В постройке необычной архитектуры никто еще не жил, рассказали соседи журналисту Atas.Info

Двухэтажный коттедж, внешний вид которого наводит на мысли о творениях знаменитого испанского архитектора Антонио Гауди, выставлен на продажу за 220 млн рублей. Здание расположено в коттеджном поселке «Горки Академпарка», в 7 километрах от Академгородка. «Идеальный загородный жилой дом, настоящее воплощение вашей мечты», как сказано в объявлении, имеет общую площадь более 1 тысячи квадратных метров.

На подземном «нулевом» этаже расположено 4 санузла, мастерская, три жилых комнаты, сауна, хамам, зимний сад и оружейная комната.

На первом этаже располагается просторная кухня-столовая, гардероб, гостиная, прачечная, две жилых комнаты, ванная комната и три санузла. Второй этаж так же оснащен ванной комнатой, есть две гостевые комнаты, два санузла, там же находится еще одна мастерская и спортзал.

«Интересуетесь? С 2018 года строили и только сейчас закончили, да и то, похоже, не до конца», — подошел к корреспонденту Atas.Info, который фотографировал необычный дом, мужчина предпенсионного возраста.
По словам соседа, он периодически видит людей во флигеле, но с ними не знакомПо словам соседа, он периодически видит людей во флигеле, но с ними не знаком
По словам соседа, он периодически видит людей во флигеле, но с ними не знаком. Фото: atas.info

Сергей, так представился собеседник, рассказал, что живет в типовом коттедже неподалеку. Хозяев дома он не знает, но предполагает, что они или их родственники обитают в большом одноэтажном флигеле, который расположен рядом с основным строением. Непосредственно огромный дом с изогнутой крышей для проживания, по словам Сергея, сейчас не готов, там нет ни обстановки, ни внутренней отделки.

«С ума сойти, это у нас в поселке, где постоянно воды нет, такие цены! Кто ж его купит», -поразился мужчина, когда узнал, что дом продается и сколько за него просят.
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Это не единственный необычный дом в поселке, который изначально строился силами Академпарка для резидентов инновационных компаний.

Два года назад здесь построили первый в России 4-этажный 16-квартирный жилой деревянный дом. Его с помпой презентовали занимавшему тогда пост главы регионального Минстроя с приставкой и. о. Алексею Колмакову. Но дом до сих пор не заселен — говорят, его мешают сдать какие-то технические проблемы.

Есть в поселке и любопытный коттедж в виде гриба, построенный из соломы. Как уверяет его владелец, стены из спрессованной соломы значительно экологичнее и пожаробезопаснее деревянных.

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