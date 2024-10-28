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Posted 28 октября, 04:40

Published 28 октября, 04:40

Modified 28 октября, 04:42

Updated 28 октября, 04:42

Ребенок пострадал

«Ребенок осиротел!»: что известно о смертельном ДТП с троллейбусом в Новосибирске

28 октября 2024, 04:40
Фото: 1MI
Ребенок пострадал

Прокуратура начала проверку смертельного ДТП с троллейбусом в Новосибирске

В Новосибирске организована проверка надзорными ведомствами после смертельного ДТП с троллейбусом, сообщают в прокуратуре.

Утром 28 октября случилось ДТП в Кировском районе. Женщина с ребенком шла по пешеходному переходу. Внезапно их сбил троллейбус. За рулем сидела пенсионерка. Пешеход погибла на месте, получив тяжелые травмы, а ребенок пострадал, сообщали в ГАИ. Прокуратура начала проверку.

Жители Новосибирска начали дискуссировать в комментариях после этой новости. Выяснилось, что погибшая была на 7-м месяце беременности.

Также стало известно, что данный пешеходный переход является «слепой» зоной для водителей, так как совсем не освещен. Некоторых горожан задел возраст водителя-женщины.

Фото: ГАИ
Вскрылись подробности смертельного ДТП с новосибирским троллейбусом
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«Ребенок осиротел! Это трындец! Куда так нестись»;
«4 года Маленький совсем без мамы остался»;
«66 лет и управляет общественным транспортом — это не нормально»;
«Пешеходы, запомните. Вы правы, но не всегда живы при этом. И остановить даже самую важную и надменную задницу намного проще и быстрее, чем автомобиль, троллейбус или грузовик»;
«Этот пешеходный никак не подсвечен в темное время суток, соседние фонари светятся, а именно возле него ни одно не светится, из темноты люди выходят»;
«Позавчера вечером переходил через этот переход. По всей улице от ост. рассвет до мебельного фонари горели, а над этим переходом фонарь не горел. Пешеходов не видно от слова совсем.».

*пунктуация и орфография авторов комментариев сохранена.

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