«Ребенок осиротел!»: что известно о смертельном ДТП с троллейбусом в Новосибирске

Утром 28 октября случилось ДТП в Кировском районе. Женщина с ребенком шла по пешеходному переходу. Внезапно их сбил троллейбус. За рулем сидела пенсионерка. Пешеход погибла на месте, получив тяжелые травмы, а ребенок пострадал, сообщали в ГАИ. Прокуратура начала проверку.