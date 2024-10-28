Розоволосая девушка без следа исчезла под Новосибирском

Posted 28 октября, 04:42
Published 28 октября, 04:42
Modified 28 октября, 04:44
Updated 28 октября, 04:44
Два дня назад, 26 октября, в Тогучинском районе исчезла подросток. Диану Кошкину разыскивают волонтеры. Девушке 17 лет и она живет в небольшом поселке Шахта. Близкие не теряют надежду найти девушку живой и здоровой.
Она ушла в неизвестном направлении и до сих пор не выходит на связь. Из особых примет — у нее розовые волосы. Сейчас ее ищут во всех районах области.
Если вы владеете информацией о местонахождении Дианы, проинформируйте об этом полицию или волонтеров. Их номера представлены в ориентировке.
Ранее в Новосибирске студенты избили сироту. У парня была травма головы. Однако участники конфликта отрицают свою вину.