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Posted 28 октября, 04:42

Published 28 октября, 04:42

Modified 28 октября, 04:44

Updated 28 октября, 04:44

Неизвестно, куда пропала девушка

Розоволосая девушка без следа исчезла под Новосибирском

28 октября 2024, 04:42
Фото: Изображение Midjourney
Неизвестно, куда пропала девушка
В Новосибирской области пропала несовершеннолетняя девушка, подробности дали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Два дня назад, 26 октября, в Тогучинском районе исчезла подросток. Диану Кошкину разыскивают волонтеры. Девушке 17 лет и она живет в небольшом поселке Шахта. Близкие не теряют надежду найти девушку живой и здоровой.

Она ушла в неизвестном направлении и до сих пор не выходит на связь. Из особых примет — у нее розовые волосы. Сейчас ее ищут во всех районах области.

Если вы владеете информацией о местонахождении Дианы, проинформируйте об этом полицию или волонтеров. Их номера представлены в ориентировке.

Фото: ЛизаАлерт

Ранее в Новосибирске студенты избили сироту. У парня была травма головы. Однако участники конфликта отрицают свою вину.

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