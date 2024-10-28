Тарифы на поездку в метро Новосибирска одни из самых дешевых — а где дороже

Новосибирск традиционно занимал самую низкую строчку в рейтинге стоимости проезда. Однако год назад последнее место занял Екатеринбург, где за одну поездку нужно заплатить 33 рубля. А в столице Сибири тариф на одну поездку составляет 35 рублей. При этом, руководство метрополитена столицы Урала планируют увеличить стоимость проезда на шесть рублей, доведя ее, таким образом, до 39 рублей.