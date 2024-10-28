Тарифы на поездку в метро Новосибирска одни из самых дешевых — а где дороже

Posted 28 октября, 12:03
Published 28 октября, 12:03
Modified 28 октября, 12:05
Updated 28 октября, 12:05
В Международной ассоциации «Метро» рассказали о стоимости разового проезда в российских метрополитенах.
Больше всего придется заплатить за разовую поездку в подземках двух столиц — Москве и Санкт-Петербурге. Там тариф составляет 70 рублей. Однако там существует несколько тарифных планов для постоянных пассажиров, благодаря которым они могут экономить деньги на передвижении в метро.
В Казани за одну поездку придется заплатить 42 рубля, в Нижнем Новгороде — 40 рублей, а в Самаре — 38 рублей.
Новосибирск традиционно занимал самую низкую строчку в рейтинге стоимости проезда. Однако год назад последнее место занял Екатеринбург, где за одну поездку нужно заплатить 33 рубля. А в столице Сибири тариф на одну поездку составляет 35 рублей. При этом, руководство метрополитена столицы Урала планируют увеличить стоимость проезда на шесть рублей, доведя ее, таким образом, до 39 рублей.
Правда, МУП «Новосибирский метрополитен» обратился в мэрию города с просьбой установить тариф за одну поездку на уровне 40 рублей. О том, будет ли принят такой тариф и если да, то когда на момент написания новости было неизвестно.