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Posted 28 октября, 03:08

Published 28 октября, 03:08

Modified 28 октября, 03:10

Updated 28 октября, 03:10

Человек погиб

Троллейбус насмерть сбил пешехода в Новосибирске

28 октября 2024, 03:08
Фото: 1MI
Человек погиб
В Новосибирске произошло ДТП с участием троллейбуса: о погибшем пешеходе сообщают очевидцы в соцсетях.

Все произошло утром 28 октября в Кировском районе. Пешеход переходил дорогу по разрешенному переходу.

В один момент его сбил общественный транспорт. Случилось это в районе дома №105 на улице Зорге. У жителя Новосибирска были смертельные травмы. Очевидцы говорят, что погибшей оказалась женщина.

Оперативно комментарий в МВД не предоставили. Почему водитель троллейбуса не обратил внимание на пешехода, установят правоохранители, которые присутствуют на месте аварии. Днем ранее под колесами иномарки погиб другой пешеход, перебегающий дорогу в неположенном месте.

Фото: ГАИ
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Погиб#Общественный транспорт#18+
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