Троллейбус насмерть сбил пешехода в Новосибирске

Posted 28 октября, 03:08
Published 28 октября, 03:08
Modified 28 октября, 03:10
Updated 28 октября, 03:10
Все произошло утром 28 октября в Кировском районе. Пешеход переходил дорогу по разрешенному переходу.
В один момент его сбил общественный транспорт. Случилось это в районе дома №105 на улице Зорге. У жителя Новосибирска были смертельные травмы. Очевидцы говорят, что погибшей оказалась женщина.
Оперативно комментарий в МВД не предоставили. Почему водитель троллейбуса не обратил внимание на пешехода, установят правоохранители, которые присутствуют на месте аварии. Днем ранее под колесами иномарки погиб другой пешеход, перебегающий дорогу в неположенном месте.