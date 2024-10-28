Троллейбус насмерть сбил пешехода в Новосибирске

Оперативно комментарий в МВД не предоставили. Почему водитель троллейбуса не обратил внимание на пешехода, установят правоохранители, которые присутствуют на месте аварии. Днем ранее под колесами иномарки погиб другой пешеход, перебегающий дорогу в неположенном месте.