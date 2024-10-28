Тысячи гектаров посевов погибли в Новосибирской области

Posted 28 октября, 06:03
Published 28 октября, 06:03
Modified 28 октября, 06:05
Updated 28 октября, 06:05
Летом и осенью сохранялись продолжительные дожди. Из-за неблагоприятных условий затянулась уборочная кампания.
Сейчас продолжается подсчет убытков посевов. Пока известно о 100 тысяч гектаров. Денежный ущерб превышал миллиард рублей. Об этом рассказал министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.
Всего аграрии собрали 1,5 млн тонн урожая. Производство осталось на уровне 2023 года, хотя ожидания были выше. В этом году оно еще и плохого качества. Из-за катастрофической ситуации с урожаем в регионе вводили режим ЧС.