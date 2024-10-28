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Posted 28 октября, 06:03

Published 28 октября, 06:03

Modified 28 октября, 06:05

Updated 28 октября, 06:05

Аграрии получили большой ущерб

Тысячи гектаров посевов погибли в Новосибирской области

28 октября 2024, 06:03
Фото: 1MI
Аграрии получили большой ущерб
В Новосибирской области не удалось сохранить больше тысячи гектаров урожая на полях, о чем сообщили на оперативном совещании в правительстве.

Летом и осенью сохранялись продолжительные дожди. Из-за неблагоприятных условий затянулась уборочная кампания.

Сейчас продолжается подсчет убытков посевов. Пока известно о 100 тысяч гектаров. Денежный ущерб превышал миллиард рублей. Об этом рассказал министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

Всего аграрии собрали 1,5 млн тонн урожая. Производство осталось на уровне 2023 года, хотя ожидания были выше. В этом году оно еще и плохого качества. Из-за катастрофической ситуации с урожаем в регионе вводили режим ЧС.

Режим ЧС межрегионального уровня хотят ввести в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Аграрии#Урожай#ЧС
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