Уборочная кампания завершается в Новосибирской области

Работы по переоснащению, обновлению машино-тракторного парка будут продолжены и в следующем году. По итогам доклада губернатор акцентировал внимание: регион находится в центре страны и поэтому в этот сезон особенно важно держать на контроле ситуацию с вывозом сельскохозяйственной продукции. Глава региона поручил министру сельского хозяйства еженедельно докладывать об объёмах отгрузки за пределы Новосибирской области, оперативно сообщая о возникновении каких-либо сложностей.