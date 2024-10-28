Уборочная кампания завершается в Новосибирской области

Posted 28 октября, 08:09
Published 28 октября, 08:09
Modified 28 октября, 08:11
Updated 28 октября, 08:11
Десять районов Новосибирской области полностью завершили уборку зерновых, зернобобовых и технических культур. Ещё шесть отчитались о завершении уборки зерновых и зернобобовых. Несмотря на сложные погодные условия, с которыми столкнулись новосибирские аграрии в этом году, регион полностью обеспечен зерном. А по ряду культур даже перевыполнил план.
О предварительных итогах уборочной кампании 2024-го года во время оперативного совещания Губернатору Андрею Травникову доложил заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.
«10 сентября на территории области введён режим чрезвычайной ситуации. Сейчас идёт уточнение актированных посевов, которые пострадали или полностью погибли. Но даже с этими неблагоприятными условиями на сегодняшнюю дату в бункерном весе у нас убрано 2,5 млн тонн. По сравнению с прошлым годом будет прибавка урожая», — уточнил министр.
Всего зерновых и зернобобовых культур скошено 1,347 млн га (93,8% к плану), обмолочено 1,345 млн га (93,7% к плану).
«По техническим культурам у нас благоприятная обстановка. Планировали собрать порядка 421 тысячи тонн. На сегодняшний момент в закромах у агропредприятий 481 тысяча тонн технических и масличных культур. Нужно еще дообмолотить рапс и подсолнечник. Что касается производства овощей и картофеля, мы сохраняем позиции по сравнению с прошлым годом», — подчеркнул Андрей Шинделов.
Для технического переоснащения отрасли (по состоянию на 24 октября 2024 года) предприятия приобрели 798 единиц сельскохозяйственной техники. В том числе, 107 тракторов, 83 зерноуборочных и десять кормоуборочных комбайнов — или 162,9% к плану. Сумма вложенных в новую технику средств составила 5,182 млрд рублей.
Андрей Шинделов заявил об увеличении удельного веса новой техники — моложе трёх лет: «Комбайны приобретались, в том числе, и в период уборочной компании, потому что нужно было наверстать темпы, нужно было доубирать урожай, поэтому зерноуборочные комбайны в этом году достаточно хорошо обновились и омолодились. Также год от года растёт энерговооруженность на гектар — в сельское хозяйство поступает более энергонасыщенная, более производительная техника».
Работы по переоснащению, обновлению машино-тракторного парка будут продолжены и в следующем году. По итогам доклада губернатор акцентировал внимание: регион находится в центре страны и поэтому в этот сезон особенно важно держать на контроле ситуацию с вывозом сельскохозяйственной продукции. Глава региона поручил министру сельского хозяйства еженедельно докладывать об объёмах отгрузки за пределы Новосибирской области, оперативно сообщая о возникновении каких-либо сложностей.