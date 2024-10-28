В Новосибирске беременная женщина спасла ребенка при ДТП ценой своей жизни

Известно, что они направлялись в детский сад, где работала погибшая. Туда же отвели после ЧП и ребенка. На место трагедии приехали родственники сибирячки, пишет КП-Новосибирск. Все были в шоке от увиденной картины. В настоящий момент проводится проверка и выясняются все обстоятельства ДТП.