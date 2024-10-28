В Новосибирске беременная женщина спасла ребенка при ДТП ценой своей жизни

Posted 28 октября, 10:51
Published 28 октября, 10:51
Modified 28 октября, 10:53
Updated 28 октября, 10:53
Авария произошла утром 28 октября на улице Зорге. Мамочка с ребенком переходила дорогу. В один момент их сбил троллейбус. За рулем сидела пенсионерка. Горожане отмечали, что данный пешеходный переход практически слепая зона для водителей, так как он никак не освещается.
Женщина погибла от полученных травм. Она была беременная на 7-м месяце. Ей удалось спасти своего 4-летнего сына. Мальчик отделался небольшими травмами, так как его вовремя оттолкнула родительница.
Известно, что они направлялись в детский сад, где работала погибшая. Туда же отвели после ЧП и ребенка. На место трагедии приехали родственники сибирячки, пишет КП-Новосибирск. Все были в шоке от увиденной картины. В настоящий момент проводится проверка и выясняются все обстоятельства ДТП.